В Амурском объединении ВВО сняли режим повышенной готовности

Сводные противопаводковые отряды Амурского территориального гарнизона Восточного военного округа переведены на повседневный режим дежурства. Режим повышенной готовности из-за паводков снят.

«Решение принято в связи с планомерным падением уровня рек и снятием режима ЧС в муниципалитетах. Территориальный центр управления штаба общевойсковой армии ВВО продолжает осуществлять мониторинг паводковой обстановки в регионе в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы округа.

Сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, были приведены в повышенную готовность из-за ухудшения паводковой обстановки.

В июле в Амурской области спасательный отряд железнодорожного соединения ВВО за несколько суток навел систему дамб вблизи города Свободный, в результате чего удалось предотвратить подтопление домов. Также военнослужащие были задействованы при срочной эвакуации населения в Белогорске. Курсанты ДВОКУ оказывали помощь в строительстве гидрозащитных сооружений в Благовещенске.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты после нормализации паводковой обстановки провели дезинфекцию населенных пунктов, промышленных объектов и дорог, сообщает «Интерфакс».