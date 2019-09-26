Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:27 0

В Амурском объединении ВВО сняли режим повышенной готовности

В Амурском объединении ВВО сняли режим повышенной готовности
Фото: structure.mil.ru

Сводные противопаводковые отряды Амурского территориального гарнизона Восточного военного округа переведены на повседневный режим дежурства. Режим повышенной готовности из-за паводков снят.

«Решение принято в связи с планомерным падением уровня рек и снятием режима ЧС в муниципалитетах. Территориальный центр управления штаба общевойсковой армии ВВО продолжает осуществлять мониторинг паводковой обстановки в регионе в круглосуточном режиме», – говорится в сообщении пресс-службы округа.

Сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, были приведены в повышенную готовность из-за ухудшения паводковой обстановки.

В июле в Амурской области спасательный отряд железнодорожного соединения ВВО за несколько суток навел систему дамб вблизи города Свободный, в результате чего удалось предотвратить подтопление домов. Также военнослужащие были задействованы при срочной эвакуации населения в Белогорске. Курсанты ДВОКУ оказывали помощь в строительстве гидрозащитных сооружений в Благовещенске.

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты после нормализации паводковой обстановки провели дезинфекцию населенных пунктов, промышленных объектов и дорог, сообщает «Интерфакс».

Просмотров всего: 186

#военные #наводнение

распечатать


Общество 1

Этаж общежития в Благовещенске отдали для проживания подтопленцев
Общество

В ДВОКУ поступило более 40 модернизированных боевых машин
Власть

Прокуратура потребовала включить в списки пострадавших от паводка амурчанку с тремя детьми

Общество

В Поярковском центре «Доверие» ищут особый подход к детям, преступившим закон
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь