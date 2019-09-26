Приставам хотят разрешить взламывать двери для проверки перепланировок

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В Минюсте предложили наделить судебных приставов правом взламывать дверь в многоквартирных домах для проверки перепланировок и газового оборудования. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» могут вступить в силу в начале 2020 года.

На портале отмечается, что взламывать двери приставы будут при исполнении решения суда, выданного по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля. Указанная мера будет исполнятся в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, а также недопущения ухудшения технического состояния многоквартирного жилого дома или его части в случаях самовольных перепланировок, пишет «Дождь».

Идею Минюста прокомментировали, в частности, в Госдуме и Совете Федерации. «Это не законопроект, а идея. Сразу могу сказать, что перспективы [ее прохождения в Госдуме], конечно, не видно, потому что право на неприкосновенность жилища – это одно из основных прав, и просто взять и наступить на него не получится», – цитирует ТАСС первого зампредседателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова (фракция «Единая Россия»).

При этом Пахомов заметил, что проблема, когда жильцы отказываются впускать приставов в квартиры, «действительно существует».

«Неприкосновенность жилища гарантируется статьей 25 Конституции РФ, никто не вправе проникнуть в жилище без воли его хозяина. Однако в этой же статье допускаются и ограничения этого права: без согласия владельца жилища в него могут проникнуть определенные лица в случаях, определенных по судебному решению, а также в ряде случаев, когда такое проникновение необходимо для спасения жизни или недопущения уничтожения улик», – приводит РИА Новости слова зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александра Башкина.

Башкин отметил, что в Совфед этот законопроект пока не поступал, а когда он поступит, текст будет внимательно рассмотрен. «Мое личное мнение – нет никакой срочности, неотложности или незамедлительности в необходимости проверить показания приборов учета или состояние перепланировки, в этом нет столь незамедлительной необходимости. Поэтому можно воспользоваться уже имеющимися в действующем законодательстве инструментами, которые могут заставить граждан предоставить необходимые сведения, в том числе судебными решениями», – заявил зампред комитета.