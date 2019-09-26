Стали известны обстоятельства, при которых предприниматель дала взятку в 800 тысяч белогорскому чиновнику

В городском суде Белогорска началось судебное следствие по уголовному делу в отношении белогорской предпринимательницы, которую обвиняют в даче крупной взятки местному чиновнику. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Светлана Бабий дала 800 тысяч рублей председателю МКУ «Комитет имущественных отношений (КИО) администрации Белогорска» Дмитрию Саржевскому через посредника.

Комитет имущественных отношений – это структурное подразделение администрации, в чьем ведении находится полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. Дмитрий Саржевский был назначен на главную муниципальную должность категории «руководитель» председатель КИО в 2009 году.

В феврале 2018 года депутаты Белогорского городского Совета внесли изменения в программу приватизации городского имущества. В том числе продажи муниципального помещения по адресу: улица Первая Вокзальная, 13, где располагались ранее Совет солдатских матерей и Совет ветеранов на площади 129,5 квадратных метра.

Потом это помещение не единожды выставлялось на аукцион с оценочной стоимостью 5 181 000 рублей. Следствие полагает, что Светлана Бабий, в чьем распоряжении на основании договора аренды был первый и второй этажи здания под гостиницу «Версаль», посчитала эту сумму завышенной.

Далее, по версии следствия, когда аукционы не состоялись, Дмитрий Саржевский предложил предпринимательнице за 800 тысяч рублей организовать ее победу на торгах посредством публичного предложения. Для этого нужно было найти одного участника торгов, для чего привлекли знакомую Светланы.

За обозначенную сумму взятки председатель КИО Дмитрий Саржевский взялся не только провести торги по минимальной цене в 50 % от первоначальной оценочной стоимости (2 590 500 рублей), но и, пользуясь своим должностным положением, надавить на возможных конкурентов, что впоследствии и было сделано, пишет «Просто газета».

За несколько дней до продажи муниципального имущества в кабинете у председателя КИО администрации Белогорска предпринимательнице были переданы контакты фирмы ООО «Амурдизайн», с которой нужно было заключить фиктивные договоры на ремонт помещения и изготовления корпусной мебели на сумму взятки в 800 тысяч рублей.

По запланированному сценарию помещение отошло Светлане Бабий, и она перечислила оговоренную сумму предпринимателю. Тот снял наличные и передал их чиновнику, который распорядился ими по своему усмотрению. Такова версия следствия, представленная в суде.

После того как обвинительное заключение было зачитано гособвинителем, предпринимательница сказала, что с обвинением согласна частично. По ее версии, взятку у нее вымогали.

Затем судья приступила к изучению письменных доказательств, в числе которых были результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ Амурской области. Они получили на это разрешение от Амурского областного суда еще в 2018 году и вели аудио-, видео запись из кабинета чиновника.

Все три тома уголовного дела в силу ограничения времени исследовать не удалось. Продолжится их изучение чуть позже. Впереди допрос свидетелей, изучение оперативных мероприятий, которые продолжатся в ноябре 2019 года, когда судья выйдет из отпуска.

Как сообщало Амур.инфо, в отношении председателя комитета имущественных отношений администрации Белогорска было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Чиновник до 9 ноября – до следующего заседания по избранию меры пресечения – находится под арестом в СИЗО Благовещенска. Предпринимательнице, пробывшей под стражей там же несколько дней, смягчили меру пресечения и заменили ее на домашний арест.