Российские ученые создали искусственное мясо

Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо. Оно может появиться на российских прилавках уже к 2023 году.

Исследовательские работы велись на протяжении двух лет. Первые 40 граммов мяса, выращенного в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей.

«Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 килограмм», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» (ОКПИ).

По оценке экспертов ОКПИ, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины в рознице будет стоить 800 рублей.

Продукт безопасен для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного. Такое мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы «Абердин-ангус» в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста.

«Решающий вопрос в процессе получения мяса – это выбор подходящего состава среды. Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат. При этом среда – один из самых дорогостоящих ингредиентов, она влияет на стоимость выращивания клеток», – прокомментировал генеральный директор ОКПИ Александр Савков.