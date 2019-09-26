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26сентября
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сегодня, 11:04 7

Российские ученые создали искусственное мясо

Российские ученые создали искусственное мясо
Фото: pixabay.com

Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо. Оно может появиться на российских прилавках уже к 2023 году.

Исследовательские работы велись на протяжении двух лет. Первые 40 граммов мяса, выращенного в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей.

«Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 килограмм», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» (ОКПИ).

По оценке экспертов ОКПИ, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины в рознице будет стоить 800 рублей.

Продукт безопасен для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного. Такое мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы «Абердин-ангус» в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста.

«Решающий вопрос в процессе получения мяса – это выбор подходящего состава среды. Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат. При этом среда – один из самых дорогостоящих ингредиентов, она влияет на стоимость выращивания клеток», – прокомментировал генеральный директор ОКПИ Александр Савков.

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#наука

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Комментарии
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  • Серапионов

    Серапионов
    1 час назад

    это учёные только что изобрели а предприниматели этим давно уже пользуются

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    свиней выбили, стимул есть

  • ay

    ay
    1 час назад

    японские учёные уже давно создали искусственное мясо. из фекалий, еси чо.

  • Серапионов

    Серапионов
    1 час назад

    посморите на колбасу в магазинах-там давно мяса нет

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    продукты, идентичные натуральным, выходят на новый уровень :)

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    ay

    японские учёные уже давно создали искусственное мясо. из фекалий, еси чо.



    ДА ЛАДНО))) эти "японские ученые" у нас на большинстве консервных заводах работают))) И делают похоже не только мясо)))

  • retrogr

    retrogr
    37 минут назад

    Стейки и фарш из «горохового изолята» по цене мраморной говядины поставляет в Россию американский стартап Beyond Meat// и бац,тут-же российские ученые изобрели,совпадение?

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