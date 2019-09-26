Центральная площадь Белогорска обновится

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске начались работы по реконструкции центральной площади. По поручению главы специалисты уже приступили к демонтажу тротуарной плитки на площади имени 30-летия Победы. Работы ведутся в рамках подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 160-летнему юбилею города.

«Подготовлен большой проект по изменению центральной городской площади, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Часть плитки с площади будет убрана в этом году, часть – в следующем. Покрытие площади получит вторую жизнь, и его неотбракованная часть будет использована на устройство тротуаров там, где их не было вообще. По приблизительным подсчетам, из этой плитки получится около 4 километров тротуаров».

Демонтаж плитки пройдет в два этапа: в первую очередь от старого покрытия очистят территорию вокруг бывшего фонтана, весной – саму площадь.

«Запланированы демонтаж старой плитки, бордюрного камня, подготовка основания под укладку новой плитки и подготовка фундамента под новый фонтан, – рассказал замглавы по ЖКХ Александр Башун. – В следующем году до 9 мая надо будет уложить плиткой все пространство, где она будет снята в этом году. На территории самой площади плитка останется до 10 мая, в связи с проведением Парада Победы. А с 10 мая начнутся работы по демонтажу старой и укладке новой плитки на площади».

По поручению главы города, все работы по преображению главной площади города должны быть закончены до 10 июня. В этот же период будет установлен новый фонтан. 12 июня 2020 года Белогорск отпразднует 160-летний юбилей.