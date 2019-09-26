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26сентября
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сегодня, 12:03 9

Центральная площадь Белогорска обновится

Центральная площадь Белогорска обновится
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске начались работы по реконструкции центральной площади. По поручению главы специалисты уже приступили к демонтажу тротуарной плитки на площади имени 30-летия Победы. Работы ведутся в рамках подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 160-летнему юбилею города.

«Подготовлен большой проект по изменению центральной городской площади, – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Часть плитки с площади будет убрана в этом году, часть – в следующем. Покрытие площади получит вторую жизнь, и его неотбракованная часть будет использована на устройство тротуаров там, где их не было вообще. По приблизительным подсчетам, из этой плитки получится около 4 километров тротуаров».

Демонтаж плитки пройдет в два этапа: в первую очередь от старого покрытия очистят территорию вокруг бывшего фонтана, весной – саму площадь.

«Запланированы демонтаж старой плитки, бордюрного камня, подготовка основания под укладку новой плитки и подготовка фундамента под новый фонтан, – рассказал замглавы по ЖКХ Александр Башун. – В следующем году до 9 мая надо будет уложить плиткой все пространство, где она будет снята в этом году. На территории самой площади плитка останется до 10 мая, в связи с проведением Парада Победы. А с 10 мая начнутся работы по демонтажу старой и укладке новой плитки на площади».

По поручению главы города, все работы по преображению главной площади города должны быть закончены до 10 июня. В этот же период будет установлен новый фонтан. 12 июня 2020 года Белогорск отпразднует 160-летний юбилей.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники #строительство

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Комментарии
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  • Серапионов

    Серапионов
    1 час назад

    старую плитку для народа-а новую для показухи

  • G-man

    G-man
    59 минут назад

    Ох, кто-то заработает деньжат на этом....

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    Серапионов

    старую плитку для народа-а новую для показухи



    Чтобы что-то делать, надо не ролики просебялюбимогоумногонародного снимать и даже не 4-е место на выборах занимать, а реально работать.



  • Серапионов

    Серапионов
    48 минут назад

    так идите поработайте

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    Серапионов

    так идите поработайте



    На вас?



    Вы за работу не платите. )))



  • Серапионов

    Серапионов
    46 минут назад

    иди модератору пожалуйся

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    30 минут назад

    Когда уже центральная площадь Благовещенска обновится..

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    жекА-жекА

    Когда уже центральная площадь Благовещенска обновится..



    После того, как под ней трубы АКС лопнут. )



  • Терраформер

    Терраформер
    27 минут назад

    Мож это ... Мелюкова пора в Мэры Благовещенска звать?

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