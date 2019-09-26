При опрокидывании легковушки в Приамурье пострадали два человека (видео)
25 сентября в Свободненском районе Приамурья произошло ДТП с пострадавшими. Участником аварии стал один легковой автомобиль.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, происшествие случилось на трассе около 15:00. Водитель машины Subaru Impreza допустил съезд с проезжей части, авто опрокинулось. Два человека получили травмы.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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