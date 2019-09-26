При опрокидывании легковушки в Приамурье пострадали два человека (видео)

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25 сентября в Свободненском районе Приамурья произошло ДТП с пострадавшими. Участником аварии стал один легковой автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, происшествие случилось на трассе около 15:00. Водитель машины Subaru Impreza допустил съезд с проезжей части, авто опрокинулось. Два человека получили травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ (@skaner28) 25 Сен 2019 в 12:32 PDT

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев