Жителей Белогорска просят сообщать о заброшенных квартирах

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске жителей призывают сообщать о пустующем жилье. По мнению властей, в брошенных квартирах может копиться долг за коммунальные услуги. На сегодня белогорцы задолжали 150 миллионов рублей.

Треть задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями копилась годами и является просроченной, рассказали в управлении ЖКХ Белогорска. Так, с уже прошедших отопительных сезонов сложился долг в 26 миллионов рублей за тепло и горячее водоснабжение, 23 миллиона рублей – за холодное водоснабжение и водоотведение.

Специалисты не исключают, что часть долгов копится в безхозном, заброшенном жилье. «Получается, что начисления осуществляются, но фактически в таких квартирах никто не живет, – отмечает начальник управления ЖКХ Галина Колесникова. – О таком заброшенном жилье, где долги копятся, и оплачивать их явно некому, просим сообщать в комитет имущественных отношений Белогорска».

Информацию о пустующем безхозном благоустроенном жилье жители могут направить в директ инстаграм-аккаунта комитета имущественных отношений kio.belogorsk, а также оставить по телефону 2-70-67.