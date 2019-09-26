Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:51 5

Жителей Белогорска просят сообщать о заброшенных квартирах

Жителей Белогорска просят сообщать о заброшенных квартирах
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске жителей призывают сообщать о пустующем жилье. По мнению властей, в брошенных квартирах может копиться долг за коммунальные услуги. На сегодня белогорцы задолжали 150 миллионов рублей.

Треть задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями копилась годами и является просроченной, рассказали в управлении ЖКХ Белогорска. Так, с уже прошедших отопительных сезонов сложился долг в 26 миллионов рублей за тепло и горячее водоснабжение, 23 миллиона рублей – за холодное водоснабжение и водоотведение.

Специалисты не исключают, что часть долгов копится в безхозном, заброшенном жилье. «Получается, что начисления осуществляются, но фактически в таких квартирах никто не живет, – отмечает начальник управления ЖКХ Галина Колесникова. – О таком заброшенном жилье, где долги копятся, и оплачивать их явно некому, просим сообщать в комитет имущественных отношений Белогорска».

Информацию о пустующем безхозном благоустроенном жилье жители могут направить в директ инстаграм-аккаунта комитета имущественных отношений kio.belogorsk, а также оставить по телефону 2-70-67.

Просмотров всего: 459

#администрация Белогорска #Белогорск #ЖКХ

распечатать


Происшествия

Стали известны обстоятельства, при которых предприниматель дала взятку в 800 тысяч белогорскому чиновнику
Общество 9

Центральная площадь Белогорска обновится
Происшествия

В Благовещенске на пять дней перекроют улицу Новую
Общество 1

Жителей Белогорья обеспечат чистой питьевой водой
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Серапионов

    Серапионов
    2 часа назад

    потом квартиры приватизируют чиновники администрации

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    39 минут назад

    Трушу можем выдать, он же бездомный…))

  • Серапионов

    Серапионов
    34 минуты назад

    взятку предлагаете?

  • retrogr

    retrogr
    32 минуты назад

    почему в белогорске тариф в 2 раза выше чем в благовещенске?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    25 минут назад

    Так какой нибудь человек с вахты приедет, а в его квартире живут другие люди.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь