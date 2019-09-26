В Благовещенске на пять дней перекроют улицу Новую

В Благовещенске с 26 сентября перекроют движение машин на участке улицы Новой между Зейской и Горького. До 30 сентября здесь будут укладывать ливневую канализацию.

«В связи с проведением работ по укладке ливневой канализации в период с 26 по 30 сентября будет ограничено движение на перекрестке на участке улицы Новой между Зейской и Горького, с полным перекрытием проезжей части», – информирует администрация Благовещенска. На период ремонта водителям придется выбирать другие маршруты движения.

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Елена Котейко