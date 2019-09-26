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26сентября
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сегодня, 10:34 0

Жителей Тынды призывают выбирать территории для благоустройства

Жителей Тынды призывают выбирать территории для благоустройства
Фото: фото администрация Тынды

В Тынде собирают предложения по улучшению качества жизни в столице БАМа. Для этого мэр Марина Михайлова встречается с трудовыми коллективами города.

Сбор предложений идет в канун формирования бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года. Власти призывают всех горожан принимать активное участие в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в ближайшую пятилетку.

Уже предложены шесть территорий: аллея на Московском бульваре (от магазина № 26 до районной администрации), сквер возле администрации Тындинского района, площадка на улице Спортивной (между детским садом «Радуга» и школой № 2), городской парк культуры и отдыха, территория в районе городской администрации и торгового дома «Столичный», сквер на улице Спортивной (возле музыкальной школы и магазина «Флагман»).

На встречах с коллективами мэр не только собирает предложения, но и отвечает на вопросы горожан, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#жизнь #отдых #Тында

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