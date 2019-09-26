Жителей Белогорья обеспечат чистой питьевой водой

В селе Белогорье, входящем в состав Благовещенска, появится станция обезжелезивания воды. Строительство объекта реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода». Станция позволит обеспечить население чистой питьевой водой централизованного водоснабжения, соответствующей всем нормам.

«В водопроводной воде в верхнем поселке села Белогорье отмечается повышенное содержание железа, в связи с чем и было принято решение построить в данном районе станцию обезжелезивания и одновременно обеззараживания. На сегодняшний день уже ведутся работы по межеванию выделенного под строительство земельного участка, которые планируется завершить до 20 октября. После этого земля будет передана городскому управлению капитального строительства, которое заключит контракт на проектирование объекта», – рассказал заместитель мэра Благовещенска Виталий Рудненок.

Как пишет пресс-служба администрации города, в 2020 году за счет бюджетных средств будет разработана проектно-сметная документация.

Кроме того, в селе в рамках проекта будут оборудованы не менее двух водозаборных скважин, насосная станция, предполагается также установка автоматизированной угольной котельной для организации горячего водоснабжения потребителей.