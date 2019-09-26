При посадке в Барнауле у самолета из Благовещенска загорелось шасси

В аэропорту Барнаула в результате жесткой посадки «боинга» произошло возгорание стойки шасси. Эвакуировали больше 300 человек, среди них более 40 пострадавших. Самолет летел из Благовещенска через Вьетнам.

Инцидент произошел вечером в среду, 25 сентября. Boeing 767 принадлежит российской чартерной авиакомпании Azur Air. Самолет совершал рейс из вьетнамского аэропорта Нячанг в международный аэропорт Барнаула. Во Вьетнам самолет прилетел из Благовещенска, сообщает ATO.ru.

По данным авиакомпании, в самолете находился 331 человек. Эти данные расходятся с информацией главного управления МЧС России по Алтайскому краю, заявившего о 334 пассажирах и 10 членах экипажа. По данным МЧС, за медицинской помощью обратились 46 человек, у 23 диагностированы легкие травмы.

«При посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа Azur Air все пассажиры были экстренно эвакуированы. По информации на данный момент, порядка 20 человек обратились в медпункт. Из них трое пассажиров отправлены скорой помощью с подозрениями на перелом. Авиакомпания совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента», – сообщила сентября Azur Air.

Краевое МЧС заявило, что пожар ликвидировали в 21:40 по барнаульскому времени. «Серьезно пострадавших нет, 46 человек обратились за помощью, у 23 диагностированы легкие травмы», – сообщили в ведомстве. На место происшествия выезжали психологи, оперативная группа ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд имени Зюкова, бригада скорой медицинской помощи и другие службы.

Предыдущим оператором 28-летнего Boeing 767-300 была авиакомпания «Трансаэро», эксплуатировавшая эту машину с 2003 года. Azur Air ввела борт VP-BUV в коммерческую эксплуатацию в августе 2016 года.

«В "Трансаэро" это был один из четырех самолетов Boeing 767, оснащенных двигателями Pratt & Whitney. Из-за увеличенного расхода масла эти машины отличались повышенным дымлением двигателей, похлеще Ил-18. В "Трансаэро" эти самолеты летали в основном на Дальний Восток», – вспомнил в ходе обсуждения случившегося с корреспондентом ATO.ru собеседник в отрасли.

По его словам, B-767 обязательно вернут в эксплуатацию. Действующий сертификат его летной годности выдан 8 августа 2019 года и действует до 11 августа 2020 года. Но сроки зависят от продолжительности следственных действий на воздушном судне, а также доставки в Барнаул технических специалистов и необходимых компонентов. По подсчетам ATO.ru, на борт VP-BUV приходится почти 4 % всех провозных емкостей Azur Air. В парке авиакомпании есть еще 10 самолетов этого типа.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю начал работу оперативный штаб. Работает телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим организована работа горячей линии (3852) 20-20-79.