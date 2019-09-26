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26сентября
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сегодня, 10:25 7

Обвиняемых в мошенничестве на космодроме Восточный освободили из-под стражи

Обвиняемых в мошенничестве на космодроме Восточный освободили из-под стражи
Фото: Амур.инфо

Из-под стражи освобождены три бывших руководителя ЗАО «Трансинжиниринг», проходящих по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере на космодроме Восточный. Такое решение принял Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Обвиняемыми по делу проходят Николай Баланцев, Иван Локтев и Павел Бартош. Дело начало слушаться в июне 2017 года, к этому времени все они находились под стражей, с тех пор мера пресечения им последовательно продлевалась.

«В настоящее время суд пришел к выводу, что основания к продлению сроков содержания под стражей изменились. В частности, доказательства стороны обвинения исследованы судом, продолжается исследование доказательств стороны защиты, в связи с чем подсудимые не могут оказать давление на свидетелей с целью склонения их к изменению показаний. Обвинение возражало против изменения меры пресечения», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию суда.

Локтеву подписка о невыезде избрана по адресу в Санкт-Петербурге, Баланцеву – в подмосковном городе Красногорске, Бартошу – в Москве.

По данным суда, все трое проходят по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Согласно предъявленному обвинению, фигуранты дела, будучи руководителями компании «Трансинжиниринг», похитили средства государственного предприятия «Дальспецстрой России» при строительстве пожарного депо на космодроме Восточный. Сумма похищенного не уточняется.

Согласно информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», контракт на строительно-монтажные работы по возведению пожарного депо на 175 миллионов достался компании «Трансинжиниринг» в октябре 2014 год. В то время Баланцев являлся генеральным директором компании, Бартов был его заместителем, а Локтев работал в должности коммерческого директора. Руководителями ЗАО они больше не являются. В настоящий момент компания признана банкротом и ликвидируется.

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#закон #космодром #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ну всё как по сценарию))))

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад



    В настоящее время суд пришел к выводу, что основания к продлению сроков содержания под стражей изменились. В частности, доказательства стороны обвинения исследованы судом, продолжается исследование доказательств стороны защиты, в связи с чем подсудимые не могут оказать давление на свидетелей с целью склонения их к изменению показаний



    Не, ну а чо - подсудимые сущие божьи одуванчики без денег и связей, да и дело то житейское (контракт на 170 млн руб.). Можно отпускать их под честное слово, они же никуда не сбегут.

    В общем, движемся семимильными шагами к сословному обществу, СИЗО - для мелких жуликов -челяди.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Уже в УПК и УК РФ применяются разные нормы наказания для предпринимателей и обычных граждан.

    По УПК РФ Статья 108. Заключение под стражу (п 1.1) нельзя уже так просто заключить под стражу предпринимателя.

    По УК РФ Статья 159. Мошенничество применяется разная шкала размера ущерба и соотв-но применяется разное наказание за один и тот же ущерб причиненный предпринимателем и обычным гражданином.

    Подробней тут:

    «Справедливое» наказание // Письма

    https://lastcall.su/nam-pishut/spravedlivoe-nakazanie.html

  • Тахографист

    Тахографист
    47 минут назад

    почитайте новости за неделю про российские суды и станет понятно про них все

  • Серапионов

    Серапионов
    46 минут назад

    поделился деньгами вот и отпустили

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад

    Господа комментаторы, обратите внимание, что подсудимых выпустили под подписку о невыезде, а не на свободу.

    Да и рассмотрение дела в суде ещё не завершено.

    Или вы желаете, чтобы этих мошенников содержали в СИЗО за счёт бюджета, а потом зачли в срок отбытия наказания?

  • Мапа

    Мапа
    6 минут назад

    Oldlord

    Господа комментаторы, обратите внимание, что подсудимых выпустили под подписку о невыезде, а не на свободу.

    Да и рассмотрение дела в суде ещё не завершено.

    Или вы желаете, чтобы этих мошенников содержали в СИЗО за счёт бюджета, а потом зачли в срок отбытия наказания?



    А срок "они" мотать будут по решению суда уже за чей счет? Не те народные деньги пытаетесь сэкономить. :(

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