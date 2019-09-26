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26сентября
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сегодня, 10:14 0

Женщина расчесала укус насекомого и лишилась ног

Женщина расчесала укус насекомого и лишилась ног
Фото: 41330 с сайта Pixabay

Англичанке ампутировали обе ноги ниже колена из-за инфекции, которую она получила через насекомого. Пенсионерка работала в саду, когда ее укусил комар.

68-летняя Сьюзан Баттери часто работала в саду. Однажды ее доставили на скорой в больницу с симптомами гриппа. Муж Сьюзан приехал навестить жену, когда узнал, что ее перевели в реанимацию и искусственно ввели в кому.

После операции женщина рассказала, что ее постоянно кидала то в жар, то в холод, она теряла сознание и снова приходила в себя. «У меня все опухло внутри, я не могла нормально дышать, и тогда в горло мне вставили трубку», – цитирует «360» англичанку.

Причиной осложнения стал не грипп, а некротический фасциит. Это поражение соединительных тканей и подкожной клетчатки, вызванное стрептококками. Вероятно, инфекция попала в организм при расчесывании места укуса насекомого.

После этого женщина перенесла 60 операций, лишилась ног и фаланг на обеих руках. В больнице англичанка провела почти 8 месяцев.

После получения инвалидности женщина не бросила садоводство. Она рассказала, что ей нравится проводить время на свежем воздухе. При этом Сьюзан стала осторожней и теперь обращает внимание на жужжащих насекомых поблизости.

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#животные #здоровье #происшествия

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