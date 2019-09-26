Юморной тест: угадай фильм по запросу в поисковых системах
А вы пытались найти фильм, не помня его название? Если да, то какие ключевые фразы использовали?
Как показывает статистика «Яндекса», запросы бывают очень даже забавные. Мы подумали и решили сделать для вас тест. Интересно, сможете ли вы угадать название фильма по запросу в поисковой системе?
«Смотреть фильм про то, как люди застряли в лифте с дьяволом в хорошем качестве»
«Фильм, где все узнали дату смерти»
«Мужик полетел в космос и застрял между шкафами»
«Карлики несут кольцо в вулкан»
«Фильм, где все синие»
«Фильм с милым, но грубым енотом»
«Фильм про то, как Мэтт Деймон выращивал картошку в космосе»
«Фильм, где чувак отвечал на звонки и стал богатым с Леонардо Ди Каприо»
«Фильм, где мужик растет обратно»
«Аффлек ищет жену»
«Фильм, где пришельцы говорили кругами и кляксами»
«Фильм, где мужик сам от себя родил себя»
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