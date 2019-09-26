Юморной тест: угадай фильм по запросу в поисковых системах

kinopoisk.ru

А вы пытались найти фильм, не помня его название? Если да, то какие ключевые фразы использовали?

Как показывает статистика «Яндекса», запросы бывают очень даже забавные. Мы подумали и решили сделать для вас тест. Интересно, сможете ли вы угадать название фильма по запросу в поисковой системе?

«Смотреть фильм про то, как люди застряли в лифте с дьяволом в хорошем качестве»



Пятеро в лифте

Незнакомцы

Угадай кто я

Дьявол

Лифт

«Фильм, где все узнали дату смерти»



Послезавтра

Катастрофа

Знамение

Новейший завет

Война миров

«Мужик полетел в космос и застрял между шкафами»



Интерстеллар

Начало

2001 год: космическая одиссея

Пространство

Гравитация

«Карлики несут кольцо в вулкан»



Властелин колец

Игра престолов

Гарри Поттер

Варкрафт

Аватар

«Фильм, где все синие»



Джон Картер

Аватар

Как приручить дракона

Звездный путь

Покахонтас

«Фильм с милым, но грубым енотом»



Звездные воины

Звездный путь

Стражи галактики

Аватар

Стартрек

«Фильм про то, как Мэтт Деймон выращивал картошку в космосе»



Изгой

Луна 2112

Интерстеллар

Марсианин

Гравитация

« Фильм, где чувак отвечал на звонки и стал богатым с Леонардо Ди Каприо»



Уолл-стрит

Казино

Волк с Уолл-стрит

Кокаин

Поймай меня, если сможешь

«Фильм, где мужик растет обратно»



Загадочная история Бенджамина Баттона

Облачный атлас

Жена путешественника во времени

Господин Никто

Фонтан

«Аффлек ищет жену»



Побочный эффект

Потерянная

Исчезнувшая

Основной инстинкт

Игра

«Фильм, где пришельцы говорили кругами и кляксами»



Война миров

Прибытие

Интерстеллар

Аннигиляция

Контакт

«Фильм, где мужик сам от себя родил себя»



12 обезьян

Патруль времени

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