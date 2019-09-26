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26сентября
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сегодня, 09:52 2

В России могут ограничить авиаперевозки икры в багаже

В России могут ограничить авиаперевозки икры в багаже
Фото: pixabay.com

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже. Граждане смогут провозить без сопроводительных документов не более 10 килограммов.

Такое предложение Шестаков озвучил на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По его словам, сейчас основная проблема, связанная с незаконным оборотом лососевой икры, – «практика использования физическими лицами, причем не только пассажирами, но в основном командами – бортпроводниками, пилотами – багажных мест при авиаперевозках в багаже икры лососевых партиями более 25 килограммов».

Эти партии предназначены для дальнейшей перепродажи, но при этом не проходят ветеринарный контроль, не имеют документов, подтверждающих качество и безопасность, и, как правило, нелегального происхождения, подчеркивает глава Росрыболовства.

Эта возможность позволяет реализовывать браконьерскую продукцию. «По разным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 тонн», – сказал он.

В ведомстве считают, что нужно поручить Минсельхозу вместе с Россельхознадзором, Росрыболовством и другими заинтересованными органами подготовить проекты нормативных актов, предусматривающих наличие ветеринарных документов при транспортировке икры лососевых, добавил Шестаков.

«Мы такой же проект разрабатываем для всей рыбной продукции, чтобы под видом любительского рыболовства не развивалось браконьерство, и полагаем, что объем, разрешенный гражданам к перевозке без сопроводительных документов, нужно определить в объеме до 10 килограммов без сопроводительных документов», – сообщил глава Росрыболовства.

Как пишет РБК, предложение Росрыболовства поддерживают власти Камчатки – региона, где добывается основной объем лососевых. Но объемы красной икры, разрешенной для перевозки пассажирами в багаже для личного пользования, следует увеличить, заявил на заседании госкомиссии вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев. «Илья Васильевич обозначил норму в 10 килограммов, но мы предлагаем ее увеличить до 32 килограммов включительно без сопроводительных документов», – сказал он.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Серапионов

    Серапионов
    3 часа назад

    налоги не платят ироды

  • Мапа

    Мапа
    2 часа назад



    вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев. «Илья Васильевич обозначил норму в 10 килограммов, но мы предлагаем ее увеличить до 32 килограммов включительно без сопроводительных документов»



    32 кг икры, это сколько же ее есть то нужно? :)))



    • - Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала!..

    (Белое солнце пустыни)



    А если серьезно, то на ДВ - всё печально с морепродуктами, что тогда говорить про остальные регионы России.

    А эта мера лишь означает, что крупные "торговцы" подминают мелких. Ничего личного, только бизнес!

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