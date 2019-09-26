Флешмоб: на станции Серышево люди преградили выход к железнодорожным путям

На станции Серышево Забайкальской железной дороги участники флешмоба в сигнальных жилетах преградили выход к железнодорожным путям. Цель акции – профилактика случаев нарушения гражданами правил личной безопасности.

Сотрудники Забайкальской магистрали, транспортной полиции и учащиеся Амурского аграрного колледжа выстроились на платформе в цепочку, образовав живой щит перед путями, и призвали граждан для перехода через железную дорогу воспользоваться существующим на станции пешеходным виадуком.

Участники акции также проводили с гражданами профилактические беседы, рассказывали о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, распространяли памятки и тематическую полиграфическую продукцию. Кроме того, на станции по громкой связи транслировались информация о правилах личной безопасности, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Мероприятие состоялось в рамках цикла акций «Безопасная железная дорога», который проводится на Забайкальской железной дороге со 2 сентября.

Отмечается, что из-за пренебрежения правилами личной безопасности на объектах Забайкальской магистрали с начала 2019 года было травмировано 30 человек, 25 из них скончались.

Руководство Забайкальской магистрали призывает граждан быть предельно бдительными вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминает, что железная дорога является объектом повышенной опасности.