Ольга Бузова расслабилась в благовещенском спа-салоне

Ольга Бузова, которая 25 сентября прилетела в Благовещенск, чтобы дать концерт, посетила один из городских спа-салонов. Об этом звезда написала в своем аккаунте в Инстаграм.

«Нежная мысль передаётся без слов. Работа, работой, но мне, девочке, нужен и relax. Набираюсь сил перед завтрашним концертом в Благовещенске», – написала Ольга.

Сотрудники салона, услугами которого воспользовалась Бузова, сделали общее фото с певицей.

Как сообщало Амур.инфо, выступление Ольги (12+) состоится 26 сентября в Grand Arena Ostrova. Начало – в 19:00. Цена билетов – от 1 800 рублей. Справочную информацию можно получить по телефону 99-11-99.

По прибытии в областной центр Ольгу встретили местные поклонники. Ранее благовещенцы рассказывали о том, как они подготовились к приезду Бузовой. В своем инстаграм-аккаунте артистка отмечала, что хочет устроить взрывной концерт: «Просто взорвать в Благовещенске».

Кроме того, исполнительница намерена посмотреть достопримечательности столицы Амурской области. В частности, она может посетить городскую набережную. Но в Хэйхэ она, скорее всего, не поедет.

Впервые Ольга Бузова дала концерт в Благовещенске 27 февраля 2018 года. Тогда он прошел в большом зале Общественно-культурного центра. Нынешнее выступление будет вторым.