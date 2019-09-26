Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 2

Ольга Бузова расслабилась в благовещенском спа-салоне

Ольга Бузова расслабилась в благовещенском спа-салоне
Фото: https://www.instagram.com/p/B21WIrOIg2b/?igshid=1f967zugv00d9

Ольга Бузова, которая 25 сентября прилетела в Благовещенск, чтобы дать концерт, посетила один из городских спа-салонов. Об этом звезда написала в своем аккаунте в Инстаграм.

«Нежная мысль передаётся без слов. Работа, работой, но мне, девочке, нужен и relax. Набираюсь сил перед завтрашним концертом в Благовещенске», – написала Ольга.

Сотрудники салона, услугами которого воспользовалась Бузова, сделали общее фото с певицей.

Как сообщало Амур.инфо, выступление Ольги (12+) состоится 26 сентября в Grand Arena Ostrova. Начало – в 19:00. Цена билетов – от 1 800 рублей. Справочную информацию можно получить по телефону 99-11-99.

По прибытии в областной центр Ольгу встретили местные поклонники. Ранее благовещенцы рассказывали о том, как они подготовились к приезду Бузовой. В своем инстаграм-аккаунте артистка отмечала, что хочет устроить взрывной концерт: «Просто взорвать в Благовещенске».

Кроме того, исполнительница намерена посмотреть достопримечательности столицы Амурской области. В частности, она может посетить городскую набережную. Но в Хэйхэ она, скорее всего, не поедет.

Впервые Ольга Бузова дала концерт в Благовещенске 27 февраля 2018 года. Тогда он прошел в большом зале Общественно-культурного центра. Нынешнее выступление будет вторым.

Просмотров всего: 174

#визиты #музыка #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Милла Кунис покрасилась в блондинку
В России и мире

Звезда сериала «Воронины» похудела на 22 килограмма
Общество 18

Ольга Бузова прилетела в Благовещенск и намерена «взорвать» в нем (видео)
В России и мире

Съемочную группу «Орла и решки» эвакуировали из Индонезии из-за вооруженного восстания
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Казимир

    Казимир
    7 минут назад

    Когда в туалет сходит, не забудьте тоже это знаменательное событие осветить в ленте

  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 минут назад

    Во, как! "Дом-2" прошла, а всё ещё деФочка...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь