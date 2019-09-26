Рогозин не исключил, что космодрому Восточный присвоят имя Путина

Фото: Амур.инфо

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полагает, что космодрому Восточный в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. «Я думаю, придет время и для этого», – сказал Рогозин в четверг, 26 сентября, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как пишет ТАСС, представитель СМИ поинтересовался, может ли Восточный получить имя главы российского государства после того, как в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур.

Просмотров всего: 126

#космодром #российская власть

распечатать

Александр Авдеев