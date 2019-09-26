Рогозин не исключил, что космодрому Восточный присвоят имя Путина
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полагает, что космодрому Восточный в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. «Я думаю, придет время и для этого», – сказал Рогозин в четверг, 26 сентября, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Как пишет ТАСС, представитель СМИ поинтересовался, может ли Восточный получить имя главы российского государства после того, как в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур.
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