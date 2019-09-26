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26сентября
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сегодня, 09:09 5

Рогозин не исключил, что космодрому Восточный присвоят имя Путина

Рогозин не исключил, что космодрому Восточный присвоят имя Путина
Фото: Амур.инфо

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полагает, что космодрому Восточный в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. «Я думаю, придет время и для этого», – сказал Рогозин в четверг, 26 сентября, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как пишет ТАСС, представитель СМИ поинтересовался, может ли Восточный получить имя главы российского государства после того, как в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур.

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#космодром #российская власть

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Комментарии
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  • Серапионов

    Серапионов
    28 минут назад

    после масштабного воровства это даже как то не прилично

  • Molex69

    Molex69
    22 минуты назад

    маразм крепчал)

  • alex 3

    alex 3
    18 минут назад

    как вы яхту назовёте...

  • inoy

    inoy
    15 минут назад

    Вовадром))))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    11 минут назад

    Как же вы уже своим "жополизством" достали!... А, чЁ мелочиться то, давайте стране дадим новое имя, "Путения".

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