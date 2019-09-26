Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии Ростова

Марии Лиман из Ростова-на-Дону поступило предложение, от которого она не смогла отказаться. Девушка неоднократно снималась для Playboy и строит карьеру модели, но недавно ей предложили возглавить пресс-службу ростовской мэрии.

Об этом она сообщила у себя в Инстаграме, в котором на нее подписано более 523 тысяч человек.

«Не так давно я получила приглашение возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я всё же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова», – подписала один из самых приличных фотоснимков у себя на странице Мария.

Единственное, что может ей помешать работать – учеба в Лондоне. Девушка считает, что, если учеба и работа не смогут взаимодействовать, ей придется сделать выбор между двумя городами.

В СМИ Ростова-на-Дону запросили подтверждение слов модели у представителей партии ЛДПР. В партии подтвердили, что отправляли подобное предложение, так как видят в Марии потенциал и умение работать с социальными сетями.