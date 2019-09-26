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26сентября
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сегодня, 08:51 0

Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии Ростова

Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии Ростова
Фото: https://www.instagram.com/liman_maria/

Марии Лиман из Ростова-на-Дону поступило предложение, от которого она не смогла отказаться. Девушка неоднократно снималась для Playboy и строит карьеру модели, но недавно ей предложили возглавить пресс-службу ростовской мэрии.

Об этом она сообщила у себя в Инстаграме, в котором на нее подписано более 523 тысяч человек.

«Не так давно я получила приглашение возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я всё же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова», – подписала один из самых приличных фотоснимков у себя на странице Мария.

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Не так давно, Я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-дону, Я все же решила принять приглашение ⭐️ Я с удовольствием готова работать во благо Ростова 👩🏻‍🚀 Только есть одно маленькое «но» 🐣 Этим летом Я переехала жить в Англию 🇬🇧 Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придётся сделать выбор между Ростовом и Лондоном 🤷🏻‍♀️ @varda_tm #лдпр #ростов #россия #russia #лондон #политика

Публикация от @ liman_maria

Единственное, что может ей помешать работать – учеба в Лондоне. Девушка считает, что, если учеба и работа не смогут взаимодействовать, ей придется сделать выбор между двумя городами.

В СМИ Ростова-на-Дону запросили подтверждение слов модели у представителей партии ЛДПР. В партии подтвердили, что отправляли подобное предложение, так как видят в Марии потенциал и умение работать с социальными сетями.

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#жизнь #работа

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