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26сентября
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сегодня, 07:29 8

В микрорайоне Благовещенска установили новый светофор

В микрорайоне Благовещенска установили новый светофор
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на перекрестке улиц Воронкова и Кантемирова установили новый светофор. На данный момент электронный регулировщик работает в тестовом режиме. В ближайшее время он будет полностью запущен в работу.

Именно этот участок отличается интенсивным движением, а также здесь отмечались проблемы при пересечении проезжей части пешеходами, отмечают в пресс-службе городской администрации.

«На данном перекрестке улиц возникали проблемы при повороте на Воронкова, что затрудняло движение автобусов, поэтому и было принято решение оборудовать там светофорный объект для улучшения проходимости транспортных средств», — пояснил и. о. начальника подразделения по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения ГСТК Алексей Лукьянов.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад



    фигасе прогресс.

  • inoy

    inoy
    55 минут назад

    а асфальт там появился?? давно стороной проезжаю...

  • Тигрик

    Тигрик
    38 минут назад

    Школьная-Театральная поставьте светофор

  • Мановар

    Мановар
    25 минут назад

    Амурская-Пушкина когда будет светофор? В районе 3 школы, детям опасно дорогу переходить

  • Серапионов

    Серапионов
    24 минуты назад

    губернатор ленточку перерезал?

  • Сэр

    Сэр
    19 минут назад

    Действительно, Амур-инфо, живо побежали ставить светофор.

    Тигрик, ты бы еще в ООН написал.

  • Сэр

    Сэр
    9 минут назад

    О. И Миновар такой же

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