В микрорайоне Благовещенска установили новый светофор

В Благовещенске на перекрестке улиц Воронкова и Кантемирова установили новый светофор. На данный момент электронный регулировщик работает в тестовом режиме. В ближайшее время он будет полностью запущен в работу.

Именно этот участок отличается интенсивным движением, а также здесь отмечались проблемы при пересечении проезжей части пешеходами, отмечают в пресс-службе городской администрации.

«На данном перекрестке улиц возникали проблемы при повороте на Воронкова, что затрудняло движение автобусов, поэтому и было принято решение оборудовать там светофорный объект для улучшения проходимости транспортных средств», — пояснил и. о. начальника подразделения по содержанию средств регулирования и элементов безопасности дорожного движения ГСТК Алексей Лукьянов.