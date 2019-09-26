Гороскоп 26 сентября: Тельцам нельзя плакать, а Львы почувствуют слабость

Восход Солнца: 06:21

Заход Солнца: 18:21

Солнце в Весах.

Овен. Неблагоприятный четверг. Домашние дела потребуют от Овнов значительных усилий, большинство проблем Вы не сможете решить с первого раза. Ваш жизненный потенциал снижается. Активные действия окажутся безрезультатными и принесут только усталость. Вас ждут негативные перемены в личной жизни.

Телец. Критический день. Будет сложно сконцентрировать внимание и сосредоточиться. Вам чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами, поэтому не назначайте никаких деловых встреч. Не рекомендуется браться за дела, о которых Вы имеете не совсем ясное представление. Отложите деловые встречи до следующей недели. Нельзя расслабляться, плакать и сердиться. Богатое воображение и романтизм могут явиться причиной разочарований в сердечных делах.

Близнецы. День символизирует упадок жизненных сил, ослабление ауры и усиление негативного воздействия внешней среды. Из-за некоторой рассеянности Вы с трудом войдете в рабочий ритм. Этот день неудачен для заключения сделок, покупок и выяснения отношений. Не принимайте решений по важным вопросам. Сегодня будьте особенно внимательны к своему здоровью.

Рак. Неблагоприятный день у Раков. Сегодня лучше быть максимально сдержанным и в любой ситуации сохранять самообладание, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.

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Лев. Вероятно снижение жизненных сил. Раздражение и усталость могут проявиться сильнее, чувство тревоги может усилиться. Ничего не предпринимайте. Помните, что Ваши близкие ценят Вас и уважают. Только дома Вы сможете найти покой и равновесие чувств. Во второй половине дня возможна неприятная информация или известие.

Дева. Вероятно, завистник попробует строить вам козни, но в результате предстанет в невыгодном свете. Проявите врожденное благородство и не поддавайтесь искушению отомстить. В сфере профессиональной деятельности возможны изменения. Не упускайте инициативу из своих рук и ни в коем случае не отступайте назад.

Весы. Круговорот событий захватит Вас с самого утра. Множество нерешенных проблем или невыполненных обязательств потребуют немедленного разрешения. Вы окажетесь всем нужны. Возможно деловое знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

Скорпион. Неблагоприятный день. Не назначайте сегодня никаких деловых встреч или любовных свиданий. Все дела перенесите на вторую половину дня, когда неблагоприятные тенденции и влияния постепенно пойдут на спад. Вероятно, Вы будете вынуждены отменить долгожданную поездку и вместо приятного отдыха взвалить на себя дополнительные обязанности.

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Стрелец. Судьба готовит неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут Стрельцам получить прибыль. Даже рискованные дела могут принести немалую выгоду, если вы сумеете вовремя остановиться. Фортуна улыбается Вам, но не обольщайтесь: вероятен конфликт, который будет иметь далеко идущие последствия.

Козерог. Благоприятное время для обращения в государственные учреждения, общественные организации и органы власти. Покончив со старыми ошибками, не наделайте новых.

Водолей. Опасный, критический день. Сегодня лучше заниматься только привычными делами, не требующими активных действий и неоправданного риска. Не стоит принимать важных решений, которые повлекут негативные последствия. Вам предстоит отстаивать свои взгляды.

Рыбы. Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Не исключено бремя новых хлопот или обязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибкам и недоразумениям в работе. Вероятны финансовые потери. Необходимо исключить неоправданные траты или вспомнить о своих финансовых обязательствах. Звезды рекомендуют правильно распланировать свое время. Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой, достигнете отличных результатов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев