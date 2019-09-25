Благовещенка пыталась зарезать любимого на глазах у ребенка

Жительницу Моховой Пади приговорили к 6 годам лишения в исправительной колонии общего режима за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Такое решение вынес Благовещенский городской суд.

На преступление благовещенка решилась, когда узнала, что мужчина, с которым она ранее находилась в фактических брачных отношениях, гостит у родителей его знакомой. Амурчанка приревновала, взяла кухонный нож и вместе с малолетним сыном пошла к ним разбираться.

Женщина пригласила своего бывшего выйти в подъезд поговорить. Когда он наклонился к ребенку, чтобы поздороваться, амурчанка нанесла 2 удара ножом в грудную клетку, и затем скрылась. В судебном заседании благовещенка вину признала частично, и пояснила, что умысла на убийство у нее не было, сообщается на сайте городского суда.