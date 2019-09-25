В Свободненском районе экологи выпустили в Зею полторы тысячи мальков сазана (видео)

Экологи Амурского ГПЗ выпустили в Зею финальную партию молоди сазана. Они завершили цикл компенсационных мероприятий по восстановлению водныхбиоресурсов в районе реализации масштабного проекта. При участии представителей Росрыболовства в реку выпустили полторы тысячи мальков.

Каждый из них весом 5 граммов. Расти до промысловых размеров малькам предстоит около пяти лет. Подобные выпуски систематически проводились в Свободненском районе, начиная с 2016 года.

«Сегодняшний выпуск мальков сазана в реку Зею проведен, чтобы поддержать биоресурсы в районе строительства Амурского ГПЗ. Всего за четыре года в реку Зеявыпущено порядка 60 тысяч штук молоди сазана» , – пояснил заместитель гендиректора ООО «Газпром переработка Благовещенск» Андрей Белоусов.

По информации пресс-службы компании, в ходе строительства Амурского ГПЗ ведется постоянный экологический мониторинг, в том числе на водных объектах. За весь период наблюдений загрязнений не выявлено, превышений предельнодопустимых концентраций не зафиксировано. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному Федеральному округу регулярно подтверждают, что строительство Амурского ГПЗ ведется в полном соответствии с российскими и международными экологическими стандартами.