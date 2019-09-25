В Приамурье благоустраивают 42 двора и облагораживают 13 парков и скверов

Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области благоустраивают 42 двора и облагораживают 13 парков и скверов. Регион преображается в ходе нацпроекта «Жильё и городская среда». Как проходит реализация нацпроекта рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев на пресс-конференции в областном Правительстве.

В этом году на региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, выделено 276 миллионов рублей. 250 из них – деньги из федерального бюджета, остальные 26 миллионов – средства, выделенные муниципалитетами.

Деньги направлены на реализацию муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий. Также на эти деньги будут благоустроены дворовые территории.

Поучаствовать в проекте в 2019 году решили 12 муниципальных образований области: города Белогорск, Благовещенск, Зея, Завитинск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, ЗАТО Циолковский, Шимановск, поселок Прогресс и Тамбовский сельсовет. Здесь планируют благоустроить 13 общественных территорий и 42 дворовые территории. Полностью преобразились уже 12 дворов, 5 общественных территорий ввели в эксплуатацию. Остальные объекты находятся на стадии завершения, рассказал министр ЖКХ. Все работы должны быть завершены до конца этого года.

«Благоустройство общественных территорий: парков, скверов, набережных, городских площадей, пешеходных зон с обустройством зон отдыха, установкой лавочек, урн осуществляется в муниципалитетах согласно общественным обсуждениям по предоставленным амурчанами заявкам с конкретными предложениями по благоустройству. В этом году в населенных пунктах с численностью более 20 тысяч человек будет проведено рейтинговое голосование для выбора территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году», – прокомментировал Сергей Гордеев.

Самые крупные объекты в этом году благоустраивают в городе Благовещенске – сквер на улице Зелёной в районе медицинского колледжа и скверы в городах Белогорск, Завитинск и Свободный. Больше всего средств на реализацию проекта получила столица Приамурья – около 129,5 миллионов рублей. Здесь предстоит сделать больше всего дворовых территорий – 23. Общественных территорий облагородили больше всего в Белогорске – сразу 3.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Приамурье с 2017 года. В министерстве ЖКХ отмечают ежегодное увеличение его участников. В прошлом году по городской среде средства получили 8 муниципальных образований: город Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, поселок городского типа Прогресс, Магдагачи и Ивановский сельсовет; на обустройство мест массового отдыха населения средства получил город Райчихинск. На это было выделено более 198 тысяч рублей. В 2018 году благоустроено 46 дворовых, 7 общественных территорий и один парк в городе Райчихинск, а в 2017 году 38 дворовых территорий, 8 общественных и один парк в городе Свободный.

«Проект "Формирование комфортной городской среды" основывается на инициативе местных жителей. Муниципалитеты собирают предложения от амурчан, какую бы общественную территорию они хотели благоустроить. Жители домов, которые решили благоустроить двор, разрабатывают проект и предлагают его местным властям. Так амурчане сами решают, что необходимо облагородить в их населённых пунктах», – отметил министр ЖКХ Амурской области.

В основном местные жители предлагали в этом году благоустроить скверы и парки. Исключением стали города Райчихинск, где облагородили территорию вокруг фонтана, место у памятника основанию города в Свободном, благоустраивают площадь в Сковородине, пляжную зону в Тынде и место отдыха в Шимановске.