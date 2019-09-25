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25сентября
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сегодня, 19:44 0

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Фото: pixabay.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Документ разрешает розничную продажу алкоголя лишь в заведениях, соблюдающих определенное условие.

Продажа разрешена в ресторанах, барах, кафе и буфетах, которые имеют зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. Кроме того, должно соблюдаться региональное законодательство об обеспечении тишины и покоя граждан. Ранее сообщалось, что в правительстве «концептуально» поддержали инициативу. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею. В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб в связи с работой заведений в жилых домах, реализующих алкоголь в розницу, сообщает «Russia Today».

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#закон #российская власть #торговля

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