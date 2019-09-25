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25сентября
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сегодня, 19:13 7

Памятную надпись на стеле возле кинотеатра «Благовещенск» нанесли с ошибкой

Памятную надпись на стеле возле кинотеатра «Благовещенск» нанесли с ошибкой
Фото: Амур.инфо

В амурской столице завершаются работы по благоустройству общественной территории у кинокомплекса «Благовещенск». Там уже начали наносить памятную надпись на стелу, установленную в честь Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В процессе рабочие допустили ошибку: в слове «Декларация» они неправильно употребили окончание.

«12 июня принята Декларации» – гласит надпись. Фото, демонстрирующее погрешность, прислали в редакцию Амур.инфо. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенска. «Спасибо внимательным гражданам, которые вовремя заметили ошибку. Мастер случайно взял не ту букву, и благодаря тому, что горожане сообщили об этом сразу же, ошибка была исправлена», – сообщили в мэрии.

Там добавили, что сейчас у кинокомплекса ведутся работы по зонированию будущего сквера. Рабочие укладывают плитку в зоне отдыха, завозится растительный грунт для создания зеленых зон, где будут высажены кустарники, появятся клумбы. Уюта скверу добавит новое освещение, для чего будут установлены шесть опор наружного освещения «Торшер», комфортные скамейки, качели. Деревянные арки, украшенные цветниками станут главным украшением сквера.

Монумент независимости России был торжественно открыт в 1994 году в дни визита тогдашнего президента Бориса Ельцина. Стела появилась не на пустом месте. Раньше она выполняла функцию доски почета областных предприятий. Объект включает в себя заброшенный нефункционирующий фонтан.

Город в свое время пытался избавиться от монумента, выставив его на продажу за 1,6 миллиона рублей. В текущем году стелу отремонтируют. Все основные работы планируется завершить 30 сентября. На данные цели из городского бюджеты было выделено более 6,5 миллиона рублей.

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#мэрия #строительство

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Комментарии
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  • Скорпионов

    Скорпионов
    1 час назад

    при этом мэре даже написать правильно не могут

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Имамеев Олег Гатаулович - будущий мэр.

    Аллаһу әкбәр - тренируйся

  • ay

    ay
    39 минут назад

    Мастер - мигрант из Ср.Азии?

  • Vagus

    Vagus
    29 минут назад

    игиловцы здеся, караул что тварица тоо

  • V.M.

    V.M.
    22 минуты назад

    Я, конечно, зануда, но мне не понятно, почему нельзя сохранять

    историческую память о городе?



    Раньше она выполняла функцию доски почета областных предприятий.



    Ну нет предприятий, но они же были? И работали люди хорошо.

    Почему мы пытаемся только память о царе-императоре и его генералах сохранять,

    о восстановлении церквей печемся, а о 70 -ти годах советского времени так тщательно

    уничтожаем ?

  • oenesterov

    oenesterov
    15 минут назад

  • anschutka

    anschutka
    9 минут назад

    Дети ЕГЭ устроились на работу, то ли ещё будет :)

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