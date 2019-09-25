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Минсельхоз планирует ввести учёт всех домашних животных в России

Минсельхоз планирует ввести учёт всех домашних животных в России
Фото: pixabay.com

Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Эти документы будут регламентировать обязательный учет животных, включая кошек и собак.

С этим вопросом на «правительственном часе» в Госдуме 25 сентября к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратятся представители фракции «Единая Россия». Как заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, комитет готов подключиться к разработке документов, которые должны были появиться еще несколько лет назад. В министерстве сообщили, что законопроект уже разработан, и в октябре его планируется внести на рассмотрение правительства.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы всё это было прописано в законе, и он был прямого действия. Думаю, заняться его разработкой должно и правительство, и Госдума», – пояснил парламентарий, подчеркнув, что тема совершенствования ветеринарного законодательства стоит в повестке дня нижней палаты, где для этих целей уже создана специальная комиссия.

Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии». В 2016 году Минсельхоз утвердил перечень питомцев, в который вошли кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки. Однако эти нормы до сих пор не действуют, так как подзаконные акты не приняты.

Ранее важность идентификации объяснялась тем, что недобросовестные владельцы могут отказываться от питомцев, а также уходить от ответственности, если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью других граждан.

При этом понимания, каким именно должен быть реестр животных, которые находятся в приютах, и как будут учтены дикие и опасные питомцы, проживающие в квартирах, сегодня нет, заявила «Известиям» член фракции ЕР Ольга Тимофеева.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», положения которого направлены на регулирование вопросов маркирования и учета животных, уже разработан, сообщили в минсельхозе.

«Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами Госветслужбы и аттестованными специалистами путем представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии информации о маркированном животном, — уточнили в министерстве. — При этом законопроектом предусматриваются дифференцированные сроки введения учета начиная с 2021-го и заканчивая 2028 годом в зависимости от вида животного. Маркирование животных, согласно законопроекту, является прерогативой их владельцев».

Законопроект планируется к внесению на рассмотрение правительства в октябре, добавили в ведомстве.

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#животные #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад



    «Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию



    какую нафиг биографию

    выж,петухи, спите и видите, чтобы налоги за домашних животных содрать - вот и случай подвернулся закон продвинуть

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад



    Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию.



    А потом постановка на налоговый учет и взносы в пенсионный ага

  • Хмык

    Хмык
    43 минуты назад

    Вот потому-то у нас и безработица маленькая.

    Потому что всё брошено на статистику.

    Кому, нафиг, нужен этот учет?

  • anschutka

    anschutka
    18 минут назад

    Налог на воздух не за горами :(

  • oenesterov

    oenesterov
    14 минут назад

    Хмык

    Вот потому-то у нас и безработица маленькая.

    Потому что всё брошено на статистику.

    Кому, нафиг, нужен этот учет?



    социализм - это учет. Будет учет, будет и социализм.



    в первую очередь, конечно, надо собачатников обложить налогами :)



  • холостяк

    холостяк
    37 секунд назад

    Ну, наше то правительство то проворнее оказалось. Они еще раньше провели закон об обязательном чипировании

    Под видом борьбы с бешенством, штрафы собирали, правда чипы не помогли и через пол года бешенство по амурской области распространилось. Видать нужно было чипировать беспризорных собак и прививать вот только беспризорные собаки за чип и прививку не заплатят.

    12 сентября 2017, 19:20

    БОЛЕЕ 250 АМУРЧАН ОШТРАФОВАЛИ ЗА ТО, ЧТО ОНИ НЕ ПРИВИЛИ ОТ БЕШЕНСТВА СВОИХ СОБАК

    Обязательная регистрация собак – не прихоть и не попытка заработать на процедуре. Наряду с прививками это достаточно эффективная мера профилактики бешенства. Амурская область – один из немногих регионов, где случаи бешенства не фиксируются уже довольно давно. В том числе в результате постоянно проводимой специалистами управления работы. Однако бешенство встречается у соседей – например, в Хабаровском и Забайкальском краях. Поскольку это заболевание переносят в том числе и дикие животные – особенно часто лисы и волки, которые свободно перемещаются через границы, расслабляться нельзя», – прокомментировал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

    Ранее важность идентификации объяснялась тем, что недобросовестные владельцы могут отказываться от питомцев, а также уходить от ответственности, если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью других граждан.

    А как можно на взгляд определить вас кусает чипированная собака или нет? А при укусе микрочастицы чипа переходят в рану и потом можно доказать, что именно она вас кусала? А если хозяин выкинул собаку, а сказал что она сбежала?

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