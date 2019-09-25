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25сентября
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сегодня, 18:26 0

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости

МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости
Фото: pixabay.com

МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений 10 километров в час. Соответствующая норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством.

Документ могут внести на рассмотрение российской Госдумы уже в начале 2020 года.

О поддержке идеи о снижении порога превышения скорости 25 сентября заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио». По его словам, сегодня камеры фиксируют превышение скорости с очень небольшой погрешностью. Он добавил, что большинство аварий на дорогах совершается «именно по этой причине».

В конце прошлого года МВД и минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10-20 километров в час. В свою очередь в марте представитель вице-премьера Максима Акимова заявил, что обоснованность этих предложений будет оценена.

Ранее сообщалось, что в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге, пишут «Известия».

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#закон #российская власть #транспорт

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