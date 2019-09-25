На стадионе «Амур» заканчивается ремонт легкоатлетического манежа

На благовещенском стадионе «Амур» подходит к концу ремонт самого крупного в Приамурье легкоатлетического манежа. 18 миллионов рублей на обновление спортивного сооружения выделило Правительство РФ из резервного фонда. На эти деньги в манеже заменили кровлю, отремонтировали систему отопления, освещения, электропроводку. Подробности в материале АльфаТВ.

Легкоатлетический манеж площадью 720 кв. метров был открыт вместе со стадионом «Амур» в 1974 году. Последний раз капитальный ремонт в нем проводили 30 лет назад. За это время многое пришло в негодность. К примеру, напольное покрытие вместо 10 лет прослужило 12, пришло в негодность. А из-за непрочности кровли, после дождя текли стены.

В 2018 году Правительство Российской Федерации выделило 18 миллионов рублей на восстановление легкоатлетического манежа. Капитальный ремонт там начался в мае и продолжался все лето, пока спортсмены занимались на улице. За это время рабочие заменили кровлю, электропроводку, систему отопления, освещения, отремонтировали сан-узлы, душевые, раздевалки. Основные работы в сооружении завершены, осталось закончить укладку напольного покрытия. Его привезли из южного Китая, города Гуанчжоу.

По словам представителей областного министерства спорта, в манеже ежедневно проводят тренировки – занимаются легкоатлеты, спортсмены боевых единоборств. А также проходят спартакиады для инвалидов и пенсионеров. Новый легкоатлетический манеж в Благовещенске строить не планируют, возможно, новое сооружение появится в Свободном.

Закончить капитальный ремонт в манеже должны до 1 октября, чтобы в случае плохой погоды спортсмены могли начать тренироваться там.