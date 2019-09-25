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25сентября
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сегодня, 17:54 12

Благовещенская епархия собирает пожертвования на строительство храма на «Золотой миле»

Благовещенская епархия собирает пожертвования на строительство храма на «Золотой миле»
Фото: blaginform.ru

На сайте Благовещенской епархии опубликовали обращение архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Владыка просит неравнодушных поддержать строительство Кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы на набережной Амура.

«Мы приглашаем каждого неравнодушного человека, пекущегося о своей родине, о сохранении своих культурных и исторических традиций, думающего о будущем своих потомков, поучаствовать в восстановлении исторической справедливости и поддержать строительство Кафедрального собора на набережной», – говорится в сообщении.

Также Благовещенская епархия опубликовала эскизные изображения будущего собора.

Изображения: blaginform.ru

До революции в районе нынешнего перекрестка улиц Пионерской и Ленина, там, где сейчас расположен сквер и памятник Мухину был расположен Кафедральный собор. Он сгорел в 1924 году.

Споры о строительстве храма на территории «Золотой мили» велись в Благовещенске до середины 2018 года. На сайте администрации проводился опрос с вопросом: нужен ли храм на «Золотой миле». Большинство участников поддержали строительство храма. При этом подобный опрос на сайте Амур.инфо показал другие результаты. 64 процента респондентов высказались против строительства культового сооружения.

В Благовещенское епархиальное управление после проведения опроса поступил документ из администрации, в котором было сказано, что размещение храма предусмотрено документацией по планировке данной территории, утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 17.03.2014 за №1256. «Реализация этого проекта начнется по мере строительства объекта "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенска"», – говорилось в письме.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • Скорпионов

    Скорпионов
    2 часа назад

    а на больных детей будем собирать СМСками

  • Aleeexey

    Aleeexey
    2 часа назад

    Насколько я помню, то рпц говорили о том,что если разрешение на строительство храма на Золотой миле будет получено, то рпц без проблем выделит средства, т.к. это лицо города перед граничащем государством, и тд и тп. А получается, как всегда. Надеюсь, что ума у администрации города и области хватит, чтобы не выделять из бюджета средства на этот храм!

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    И обязательно ограничить сроки строительства!!!

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    1 час назад

    Огородят территорию, это вообще пол золотой мили под храм уйдёт, потом скажут что там шуметь нельзя, так как это оскорбляет чувства верующих, проводить мероприятия праздничные, концерты, ёлку ставить, это вообще не по православному.Прекрасный сквер на зтом месте, потом уже не погуляешь. А Екатеринбурге народ по такому же вопросу высказался однозначно.

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Мы приглашаем каждого неравнодушного человека, пекущегося о своей родине, о сохранении своих культурных и исторических традиций, думающего о будущем своих потомков, поучаствовать в восстановлении исторической справедливости и поддержать строительство Кафедрального собора на набережной», – говорится в сообщении.

    Как он сразу огородил то нас. Кто против религиозного объекта, то автоматически равнодушен, не печется о родине, не сохраняет культурные и исторические традиции и т.д.

    Я против.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Я против религиозного объекта и готов скинуться на то, чтобы его не было.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Историческая справедливость должна быть восстановлена! Православному храму именно на этом месте быть! Отличная новость.

  • троль здесь

    троль здесь
    50 минут назад

    на золотой миле нужны туристические объекты музей космонавтики, музей динозавров, что бы было хоть что то показать туристам и гостям города

    но в нашей стране постоянные кризисы, ещё и сирии надо восстанавливать

    поэтому будет на золотой миле только храм, на который жители скинуться сами

  • мыжго

    мыжго
    33 минуты назад

    Презабавно )))



    На сайте администрации проводился опрос с вопросом: нужен ли храм на «Золотой миле». Большинство участников поддержали строительство храма.



    Вы сами то себя читаете?

    Процитирую с самого же амур.инфо:



    «Голосование по вопросу приостановлено», – говорится на сайте. В мэрии это объяснили накруткой голосов.

    «Был зафиксирован факт накрутки голосов именно по вопросу № 7. В связи с этим технической службой на период устранения нарушения приостановлено голосование по данному вопросу.



    Хе-хе.

    Отсыпали, значит, на государственные миллиарды, а потом церковь решила захапать мои деньги меня не спросив. Здоровски!

    Пусть гаврила себе отсыпет островок, там и строит хоть монастырь.

  • LanaM

    LanaM
    15 минут назад

    Мы тоже против строительства храма на этом месте

  • anschutka

    anschutka
    4 минуты назад

    Помнится, в ветке про этот храм попы и им сочувствующие говорили, что строить будут на собственные средства :)

  • anschutka

    anschutka
    3 минуты назад

    SnoopyKiller

    Я против религиозного объекта и готов скинуться на то, чтобы его не было.



    +1

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