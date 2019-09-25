Благовещенская епархия собирает пожертвования на строительство храма на «Золотой миле»

На сайте Благовещенской епархии опубликовали обращение архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. Владыка просит неравнодушных поддержать строительство Кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы на набережной Амура.

«Мы приглашаем каждого неравнодушного человека, пекущегося о своей родине, о сохранении своих культурных и исторических традиций, думающего о будущем своих потомков, поучаствовать в восстановлении исторической справедливости и поддержать строительство Кафедрального собора на набережной», – говорится в сообщении.

Также Благовещенская епархия опубликовала эскизные изображения будущего собора.

Изображения: blaginform.ru

До революции в районе нынешнего перекрестка улиц Пионерской и Ленина, там, где сейчас расположен сквер и памятник Мухину был расположен Кафедральный собор. Он сгорел в 1924 году.

Споры о строительстве храма на территории «Золотой мили» велись в Благовещенске до середины 2018 года. На сайте администрации проводился опрос с вопросом: нужен ли храм на «Золотой миле». Большинство участников поддержали строительство храма. При этом подобный опрос на сайте Амур.инфо показал другие результаты. 64 процента респондентов высказались против строительства культового сооружения.

В Благовещенское епархиальное управление после проведения опроса поступил документ из администрации, в котором было сказано, что размещение храма предусмотрено документацией по планировке данной территории, утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 17.03.2014 за №1256. «Реализация этого проекта начнется по мере строительства объекта "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенска"», – говорилось в письме.