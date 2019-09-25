В Приамурье разыскивают вахтовика, уехавшего на заработки в Урушу больше месяца назад

В Амурской области разыскивается вахтовик Сергей Злыдарь, уехавший 16 августа из Завитинска в поселок Урушу Сковородинского района на заработки. Последний раз мужчина выходил на связь 27 августа, чтобы поздравить свою старшую дочь с днем рождения. Сейчас родственники пропавшего дозвониться до него не могут.

Как рассказала дочь Сергея Александровича Инна, ранее он уже работал в Уруше вахтовым методом в той же организации. После последней смены он отправился в Завитинск на лечение, позже планировал возобновить работу, куда и отправился.

«Когда он в Урушу приехал, с работой у него не получилось, его не взяли. Несколько дней он находился у своих знакомых. Там оставил документы, некоторые вещи и ушел», – рассказала Инна.

О том, что устроиться на работу Сергею Александровичу не удалось, он сообщил родственникам. 20 августа в телефонном разговоре мужчина попросил выслать немного денег на еду и сказал, что будет добираться до Завитинска на попутках. Последний раз он говорил, что прошел Большой Невер. Инна отмечает, что у ее папы есть проблемы с алкоголем и беспокоится, что он мог загулять. «Сейчас у него одна сим-карта недоступна, вторая – заблокирована», – добавила дочь пропавшего.

В начале сентября родные амурчанина написали заявление в полицию.

У пропавшего голубые глаза, седой вьющийся волос до плеч, на левой руке между большим и указательным пальцами есть татуировка – буква С, над ней корона. Рост Сергея Александровича около 180 сантиметров, он худощавого телосложения, носит усы и хромает на правую ногу из-за защемленного нерва.

Родственники пропавшего просят сообщить о его местонахождении по номерам: 8 999-385-88-42 или 8 924-342-54-69.