Милла Кунис покрасилась в блондинку

36-летняя актриса Мила Кунис (Mila Kunis) кардинально изменила внешность. Мила перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку.

Актрису в новом образе сфотографировали в Лос-Анджелесе. Мила была одета в стиле casual. Она гуляла в свободной серой футболке, джинсах и белых кедах. Актриса пыталась остаться незамеченной и постоянно натягивала на лицо кепку.

Девушка стояла на парковке и разговаривала со знакомыми.

На снимках можно увидеть изменения во внешности. Из-под головного убора звезды выглядывает светлая косичка, кончики которой выкрашены в зеленый цвет. Поклонники предположили, что Кунис стала блондинкой ради очередной роли в кино, сообщает Cosmo.ru.