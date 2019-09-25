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25сентября
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сегодня, 17:45 0

Милла Кунис покрасилась в блондинку

Милла Кунис покрасилась в блондинку
Фото: instagram.com/_mila_kunis__/?hl=ru

36-летняя актриса Мила Кунис (Mila Kunis) кардинально изменила внешность. Мила перекрасилась из жгучей брюнетки в блондинку.

Актрису в новом образе сфотографировали в Лос-Анджелесе. Мила была одета в стиле casual. Она гуляла в свободной серой футболке, джинсах и белых кедах. Актриса пыталась остаться незамеченной и постоянно натягивала на лицо кепку.

Девушка стояла на парковке и разговаривала со знакомыми.

На снимках можно увидеть изменения во внешности. Из-под головного убора звезды выглядывает светлая косичка, кончики которой выкрашены в зеленый цвет. Поклонники предположили, что Кунис стала блондинкой ради очередной роли в кино, сообщает Cosmo.ru.

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#кино #шоу-бизнес

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