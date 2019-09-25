В октябре в Приамурье будет холоднее, чем обычно

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре в Амурской области и ряде других регионов ожидаются более низкие температуры, чем обычно. Тогда как весь север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла.

Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Более низкие, чем обычно, температуры охватят обширную территорию густонаселенных регионов Западной Сибири – это Новосибирская, Томская и Кемеровская области, весь юг Красноярского края, Хакасию, Туву, все Предбайкалье и Забайкалье, Читинскую и Амурскую области, Хабаровский край.

Выше нормы температура может быть в Архангельской области и Ненецком округе, а также на северо-западе – в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного октябрь может оказаться на севере Западной Сибири, на севере Красноярского края, на севере Якутии и на севере Чукотки, в Магаданской области.

На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы. Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019–2020 годов. В нем отмечается, что в целом на протяжении холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. При этом оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, в последние 19 лет составляла от 58 до 81 процента, отмечает «Российская газета».