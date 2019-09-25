Фудкорты, экскурсии, ярмарка сельхозпродукции: в Ивановке пройдет «ИванФест»

В Ивановском районе пройдет первый туристический форум-фестиваль «ИванФест». Мероприятие будет длиться два дня – 26 и 28 сентября. В первый день гостей ждет деловая программа, во второй – развлекательно-познавательная. Всех желающих бесплатно доставят к месту проведения «ИванФеста».

Как рассказал в прямом эфире интернет-журналу «Амур.life» глава Ивановского района Владимир Кондратьев, подобное мероприятие проводилось и раньше, но было совершенно в ином масштабе. В нынешнем формате «ИванФест» пройдет впервые.

«Раньше это была выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции. Это было небольшое мероприятие по большей части для жителей района. В этом году мы решили сменить формат. Спасибо, что нас в этом поддержал Центр кластерного развития, Центр поддержки предпринимательства, они нас услышали, и теперь у нас будет большой двухдневный фестиваль. Мне кажется, это интересно. Мы хотим показать амурчанам и гостям области наш район. Наша цель – чтобы тот, кто посетит фестиваль, захотел проехать в каждый населенный пункт, не только в Ивановку, для которой кстати сейчас достаточно много сделано. У нас, например, есть село Троицкое, в свое время там проводились раскопки и были найдены захоронения Мохэ. Плюс у нас есть два монастыря, в том числе мужской», – сказал Владимир Кондратьев.

Посетить фестиваль может любой желающий. В первый день, 26 сентября, в Ивановке будет проходить деловой форум. В Доме культуры села с утра будут обсуждать туристическую привлекательность района, формирование бренда и туристического кластера района, а также связь сельского хозяйства и туризма. Модератором форума будет приглашенный гость – урбанист, продюсер городских проектов из Хабаровска Евгений Мишталь.

Во второй день, 28 сентября, горожан ждет развлекательная часть. Всю субботу для гостей фестиваля будут работать различные площадки, будут организованы экскурсии и многое другое. Открытие «ИванФеста» состоится в 11 часов на площади Победы села, далее присутствующим презентуют муниципальные образования Ивановского района и начнут работать тематические зоны. Это фотозоны, фудкорт, полевая кухня, зона ДПИ, тыквенная зона. Также будет работать ярмарка сельской продукции. Кроме того, отдельную площадку организуют для детей. Маленьких амурчан научат варить кашу на костре в котелке, для них также пригласят аквагримеров и ростовых кукол.

Параллельно амурчане смогут побывать на разных экскурсиях. Это экскурсия в село Дмитриевка, где гостей ждет игровая программа, блинная церемония, экскурсия по подворью и фольклорная программа. Также будет организована экскурсия по историческим и памятным местам Ивановки, по сельскому парку, где все желающие смогут увидеть лебедей, озеро лотосов, «Арбат» и «Дивный сквер». Помимо этого будет экскурсия в районный краеведческий музей.

Кроме того, для гостей фестиваля организуют выставку сельхозтехники. А закроет программу музыкальная группа «Блокада сердца». Артисты выступят с 16 до 17 часов.

Как отметил глава района, для желающих попасть на мероприятие подготовили автобусы, которые бесплатно доставят гостей из Благовещенска и увезут обратно. Отправление запланировано из двух мест – ОКЦ и парк Дружбы, автобусы отъезжают в 10:30. Обратно транспорт отправляется в 15:00 и 17:00.

Программа мероприятия размещена в аккаунте села Ивановка в Инстаграм.