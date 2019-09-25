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25сентября
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сегодня, 17:16 5

Шестеро депутатов Шимановска, заявлявшие об уходе, вернулись обратно в городской Совет

Шестеро депутатов Шимановска, заявлявшие об уходе, вернулись обратно в городской Совет
Фото: kprfamur.ru

25 сентября в Шимановске состоялось организационное заседание городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Одним из рассматриваемых вопросов стало избрание председателя. По информации источника ИА «Амур.инфо», Совет возглавила Татьяна Домникова, представитель КПРФ.

Еще один вопрос, который рассматривался, – избрание заместителя председателя. Им стал Николай Бусыгин. На сайте Избирательной комиссии Амурской области Николай Ананьевич значится как представитель «Коммунистической партии Коммунисты России».

На фото по центру: Татьяна Домникова и Николай Бусыгин

Ранее Амур.инфо сообщало, что сразу 6 новоизбранных депутатов (самовыдвиженцев) Шимановского горсовета седьмого созыва заявляли о сложении полномочий. В дальнейшем появились сведения, что эти депутаты решили не покидать состав Совета.

Как пояснил агентству 25 сентября источник, в итоге эти люди все же будут работать в Совете.

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#городская власть #Шимановск

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    Понты для приезжих устроили

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Ну, пусть их работа , всех депутатов,от какой бы партии они ни были,

    будет на пользу Шимановску.

  • Скорпионов

    Скорпионов
    1 час назад

    будут палки в колёса вставлять

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    26 минут назад

    Скорпионов

    будут палки в колёса вставлять



    кому?вставляете палки в колеса обычно вы,поддерживая едро.Не так ли,многоникий трушебот?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    26 минут назад

    Когда поняли, что и без них горсовет легитимный и они там нафиг не нужны.

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