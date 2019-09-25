Шестеро депутатов Шимановска, заявлявшие об уходе, вернулись обратно в городской Совет

Фото: kprfamur.ru

25 сентября в Шимановске состоялось организационное заседание городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Одним из рассматриваемых вопросов стало избрание председателя. По информации источника ИА «Амур.инфо», Совет возглавила Татьяна Домникова, представитель КПРФ.

Еще один вопрос, который рассматривался, – избрание заместителя председателя. Им стал Николай Бусыгин. На сайте Избирательной комиссии Амурской области Николай Ананьевич значится как представитель «Коммунистической партии Коммунисты России».

На фото по центру: Татьяна Домникова и Николай Бусыгин

Ранее Амур.инфо сообщало, что сразу 6 новоизбранных депутатов (самовыдвиженцев) Шимановского горсовета седьмого созыва заявляли о сложении полномочий. В дальнейшем появились сведения, что эти депутаты решили не покидать состав Совета.

Как пояснил агентству 25 сентября источник, в итоге эти люди все же будут работать в Совете.