В гостях у Муравьевского парка побывали воспитанники Белогорского центра для несовершеннолетних

На фестиваль «Журавлиные зори» в Муравьевский парк пригласили воспитанников Белогорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации или остались без попечения родителей, смогли увидеть краснокнижных птиц, и заодно побывали на 25-летнем юбилее парка.

На экскурсии, которая продлилась целый день, побывали 10 воспитанников центра в возрасте от 9 до 12 лет. «Они очень устали, поездка долгая, но дети были в восторге! Понравились птицы, особенно журавли. С интересом ходили по экологическим тропам, активно задавали вопросы», – рассказывает социальный педагог Елена Лоцман.

По традиции редких птиц в теплые края в парке провожали с песнями и танцами. По официальным данным, в парке зарегистрировано более 300 видов птиц, в том числе дальневосточные аисты и шесть из семи видов журавлей, обитающих в России, более 600 видов высших растений. Также ребята знакомились с историей Муравьевского парка, смогли больше узнать о жизни пернатых обитателей, познакомиться с содержанием краснокнижных птиц в вольерах. Особенно привлек детей вольер с журавлями, ведь многие видели птиц с такого близкого расстояния впервые. Прогулялись дети и по экологической тропе, принимали участие в активных играх.

«Для ребят время, проведенное в парке, пролетело незаметно и с пользой. Общение с муравьевцами оставляет незабываемые впечатления и у детей, и у взрослых, помогает больше узнавать о своём родном крае», – говорят педагоги Белогорского центра.

Дружба Белогорского центра для несовершеннолетних и Муравьевского парка устойчивого природопользования продолжается уже 20 лет. Каждое лето воспитанники имеют возможность общаться с сотрудниками парка, которые приезжают на встречу с детьми в «Красный Яр». Эта база отдыха находится в Белогорском районе. Вместе со специалистами ребята уже принимали участие в исследовании и кольцевании птиц, что особенно запомнилось детям. Кроме сотрудников парка, на встречи с детьми приезжают и волонтеры – учителя и студенты из США, Германии и Австралии.

Очередная такая встреча должна состояться и будущим летом. Сейчас в Белогорском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних проживают 34 ребенка, в возрасте от 3 до 18 лет. Центр рассчитан на временное пребывание детей. В зависимости от ситуации в родной семье воспитанники могут либо вернуться к родным, либо переехать в другое детское учреждение. В центре считают, что в этот непростой жизненный период дети должны получать всестороннюю поддержку и положительный опыт в общении.