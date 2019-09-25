Звезда сериала «Воронины» похудела на 22 килограмма

Актриса сериала «Воронины» Юлия Куварзина рассказала, как ей удалось похудеть на 22 килограмма. Актриса считает, что для идеальной формы ей нужно еще немного похудеть.

Юлия всегда страдала от лишнего веса, но никогда не комплексовала по этому поводу. От лишних килограммов Куварзина смогла избавиться благодаря диетам и правильному питанию. Сейчас актриса довольна своей формой, но считает, что было бы неплохо еще сбросить несколько килограммов.

«Я худею только благодаря себе. Смогла нащупать правильную мотивацию именно для себя. Считаю, что в теме похудения не может быть одинакового рецепта. Нужно почитать книги, послушать людей, которые через это проходили», – заявила актриса.

Также актриса считает, что смогла похудеть после того, как изменила качество своей жизни. «Вам никто не принесет на блюдечке с голубой каёмочкой хоть за сто тысяч рублей, хоть за миллион рецепт, как избавиться от лишних килограммов. Тут нужно самому поработать», – цитирует актрису Teleprogramma.pro.