В Амурской области начали убирать сою

В Приамурье стартовала уборочная кампания по уборке сои с полей. Первыми начали собирать урожай главной культуры региона аграрии трёх районов области – Благовещенского, Ивановского и Свободненского районов. В последнем обработали больше всего соевых полей.

В Свободненском районе убрали бобовую культуру с 700 гектаров, с которых намолотили более 1 тысячи тонн урожая. Всего здесь необходимо убрать 22,5 тысячи гектаров соевых полей. Чуть меньшую площадь соевых полей убрали в Ивановском районе – более 600 гектаров, с которых получили более 1 тысячи тонн бобовых. Здесь планируют убрать сою с 63,5 тысяч гектаров полей.

Замыкает тройку хозяйств Благовещенский район. Здесь обработали 200 гектаров земли, получив с них 200 тонн сои. В общей сложности в Благовещенском районе аграрии уберут 33,5 тысячи гектаров соевых полей.

За первый день уборки сои хозяйства обработали 1,5 тысячи гектаров соевых полей из запланированных 657, 7 тысяч гектаров. Общий урожай составляет более 2 тысяч тонн бобовых.

В этом году амурские аграрии засеяли 1 миллион 280 тысяч гектаров полей. Это такая же площадь посевов, что и в прошлом году. Наибольшую площадь заняли посевы сои – 920 тысяч гектаров. Это меньше, чем в прошлом году на 70 тысяч гектаров.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в ДФО по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став 4-м в рейтинге и заняв по производству продукции растениеводства 2-е место в рейтинге, сообщает амурское правительство.