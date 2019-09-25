В Амурской области без вести пропавшими числятся семь детей

Председатель Следственного комитета России провел совещание по вопросам розыска без вести пропавших детей. Таковыми в стране числятся больше 13 000 несовершеннолетних. В Амурской области в работе у следователей находятся семь уголовных дел такой категории, возбужденных начиная с 1994 года.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних. Этому направлению, как и в целом защите детей от преступных посягательств, ведомство уделяет особое внимание. На совещании озвучили статистические данные, согласно которым в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года – 8 383 человек. На данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по таким сообщениям установлено и в розыске из числа пропавших в этот период продолжают оставаться 98 несовершеннолетних.

Как сообщает СК РФ, наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Приведенные на совещании данные подтверждают, что основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни и ряд других.

В августе текущего года были приняты изменения в законодательство, регулирующее оперативно-розыскную деятельность, позволяющие более оперативно получать информацию о пропавшем несовершеннолетнем при наличии у него мобильного телефона с согласия родителей.

В Иркутской области накоплен опыт использования мобильных приложений для незамедлительного оповещения волонтеров и координации их дальнейшей работы. В частности, мобильное приложение «Оберег. Поиск детей» позволяет в течение нескольких минут оповестить большое количество волонтеров в разных населенных пунктах. В минувшем году с помощью этой программы были найдены пятеро детей.

По итогам совещания Председатель СК России поручил конкретизировать ведомственную нормативную базу, регламентирующую взаимодействие подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, а также проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами на данном направлении.

Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании на сайте Следственного комитета актуального раздела, содержащего информацию о разыскиваемых несовершеннолетних. Такой блок будет способствовать повышенной информированности населения о пропавших детях, что может помочь их поиску.

Наряду с этим Председатель СК России акцентировал внимание на необходимости повышения квалификации сотрудников ведомства по организации розыскной работы следователей. В этой связи будет рассмотрен вопрос о проведении научно-практического форума на базе Московской академии Следственного комитета, а также внесения в учебные программы специализированного курса по данной проблематике.

Глава ведомства поручил подчиненным проработать вопрос о создании базы ДНК-учета родственников пропавших без вести несовершеннолетних.

Учитывая важность, оперативность и значительный опыт работы волонтерских организаций, подразделениям Следственного комитета необходимо повысить и эффективность взаимодействия с ними в вопросах розыска пропавших несовершеннолетних.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области, с 1994 года в регионе возбуждено семь уголовных дел в связи с безвестным исчезновением несовершеннолетних. Информация о них опубликована на сайте ведомства в разделе «Пропавшие без вести».

24 июня 1994 года пропала шестилетняя Каролина Рудюк. Девочка ушла гулять в селе Ерковцы Ивановского района Амурской области. Ребенка так и не нашли.

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2 февраля 2001 года в Завитинске исчезла Екатерина Издебская. Девочка, которой на тот момент было девять лет, вышла из школы и пропала.

5 августа 2002 года в селе Поздеевка Ромненского района вышла в магазин и не вернулась Юлия Ожогова, которой 16 августа должно было исполниться девять лет. Что с ней случилось, до сих пор неизвестно.

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8 марта 2004 года в Белогорске пропал Андрей Тутаров. За четыре дня до пропажи мальчику исполнилось пять лет. Ребенок пропал со двора своего дома.

28 апреля 2010 года, незадолго до своего 16-летия, исчез Эдуард Пятаков. Он вышел из дома в селе Екатеринославка Октябрьского района и с тех пор его никто не видел.

Последний случай безвестной пропажи детей произошел в Бурейском районе 29 ноября 2011 года. Из санатория «Белые горы» ушли двое воспитанников Поярковского дома-интерната. Одному из них за девять дней до пропажи исполнилось девять лет – это Александр Афонин. Другому было восемь лет – это Вячеслав Забарин.

«Оперативные службы ориентированы на розыск детей. В настоящий момент уголовные дела приостановлены. Но разыскные мероприятия продолжаются», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Всех, кто располагает информацией об этих детях, просят обращаться на прямую линию СУ СК РФ по Амурской области по номеру (4162) 22-14-00 или по телефону доверия ведомства: (4162) 22-05-51.