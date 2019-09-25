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25сентября
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сегодня, 16:35 0

Благовещенца подозревают в нескольких кражах аккумуляторов с грузовиков

Благовещенца подозревают в нескольких кражах аккумуляторов с грузовиков
Фото: pixabay.com

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении двух краж аккумуляторных батарей с грузовых автомобилей. Оперативники установили возможную причастность к преступлениям благовещенца 1985 года рождения. Он признался в содеянном.

Соответствующие заявления о кражах от организации и гражданина поступили в отдел полиции областного центра. В одном случае происшествие произошло днем, в другом – в ночное время.

По предварительным данным, злоумышленник, перемещаясь по городу, присматривался к грузовым автомобилям, с которых можно снять аккумуляторы. В общей сложности он похитил 4 таких устройства. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проверяют задержанного амурчанина на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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#закон #происшествия #транспорт

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