Благовещенца подозревают в нескольких кражах аккумуляторов с грузовиков

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении двух краж аккумуляторных батарей с грузовых автомобилей. Оперативники установили возможную причастность к преступлениям благовещенца 1985 года рождения. Он признался в содеянном.

Соответствующие заявления о кражах от организации и гражданина поступили в отдел полиции областного центра. В одном случае происшествие произошло днем, в другом – в ночное время.

По предварительным данным, злоумышленник, перемещаясь по городу, присматривался к грузовым автомобилям, с которых можно снять аккумуляторы. В общей сложности он похитил 4 таких устройства. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проверяют задержанного амурчанина на причастность к другим аналогичным преступлениям.