В благовещенском парке Дружбы около детской горки провалился асфальт

На днях на территории благовещенского парка Дружбы около детской горки и продуктового ларька провалился асфальт. Руководство парка рассказало, что такая ситуация на этом участке случается не первый раз. Разбираться в причинах и устранять последствия провала, скорее всего, будут весной.

По словам директора Общественно-культурного центра Надежды Багровой, причина, по которой асфальт провалился на этом месте, ей пока не известна. Точных сроков и денег на ремонт пока нет.

«Нужно комплексно разбираться в причинах случившегося. Весной 2019 года уже подсыпали этот участок, но он все-равно уходит. На новый ремонт у парка нет финансирования, поэтому пока мы не знаем, когда будем разбираться в проблеме – сейчас, в зиму или наоборот весной. Скорее весной, мы посмотрим, в каком состоянии это место будет после холодов», – отметила Надежда Багрова.