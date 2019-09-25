Прокуратура потребовала включить в списки пострадавших от паводка амурчанку с тремя детьми

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По информации прокуратуры, жительница села Путятино, которое было подтоплено в результате наводнения, обратилась в администрацию Мазановского района с заявлением о выплате единовременной материальной помощи. Однако в списки пострадавших ее с детьми не включили, так как амурчанка была прописана в другом селе.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в другом населенном пункте пострадавшая была зарегистрирована только 6 августа 2019 года, то есть после введения режима чрезвычайной ситуации на территории Мазановского района. Семья в период паводка переезжала в квартиру, приобретенную за счет средств материнского капитала.

Прокуратура сделала вывод, что многодетная мама имеет право получить по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Иск в защиту интересов амурчанки был направлен в Мазановский районный суд. Требования прокурора удовлетворены. Деньги уже поступили на счет жительницы села.