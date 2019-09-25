Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:19 0

Прокуратура потребовала включить в списки пострадавших от паводка амурчанку с тремя детьми

Прокуратура потребовала включить в списки пострадавших от паводка амурчанку с тремя детьми
Фото: Амур.инфо

В Амурской области по требованию прокурора Мазановского района женщину с тремя детьми включили в списки пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Амурчанке выплатили положенную по закону материальную помощь.

По информации прокуратуры, жительница села Путятино, которое было подтоплено в результате наводнения, обратилась в администрацию Мазановского района с заявлением о выплате единовременной материальной помощи. Однако в списки пострадавших ее с детьми не включили, так как амурчанка была прописана в другом селе.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в другом населенном пункте пострадавшая была зарегистрирована только 6 августа 2019 года, то есть после введения режима чрезвычайной ситуации на территории Мазановского района. Семья в период паводка переезжала в квартиру, приобретенную за счет средств материнского капитала.

Прокуратура сделала вывод, что многодетная мама имеет право получить по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Иск в защиту интересов амурчанки был направлен в Мазановский районный суд. Требования прокурора удовлетворены. Деньги уже поступили на счет жительницы села.

Просмотров всего: 121

#дети #закон #наводнение

распечатать


Происшествия

В Амурской области без вести пропавшими числятся семь детей
Общество

Благовещенца подозревают в нескольких кражах аккумуляторов с грузовиков
Общество

В Поярковском центре «Доверие» ищут особый подход к детям, преступившим закон
Общество 1

В Тынде теплоснабжающую организацию, взявшую на работу служащего мэрии, оштрафовали

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь