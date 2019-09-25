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25сентября
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57-летний благовещенец принял участие в этапе Кубка России по ходьбе

57-летний благовещенец принял участие в этапе Кубка России по ходьбе
Фото: Клуб любителей бега «Бег к мечте»

Спортсмен из Благовещенска Валерий Дедиков впервые принял участие во всероссийских соревнованиях по ходьбе на призы олимпийского чемпиона Вячеслава Иваненко, которые являются отборочным этапом Кубка России. В Кемерово 57-летний ходок преодолел дистанцию 10 километров.

Спортивную ходьбу Валерий начал практиковать относительно недавно, до этого – занимался бегом. В соревнованиях по спортивной ходьбе мужчина принял участие впервые в жизни, предварительно самостоятельно созвонившись с организаторами. В стартах такого уровня за победу борются в основном опытные спортсмены, имеющие разряд или мастерские звания.

Как говорится в сообщении Клуба любителей бега «Бег к мечте», по возрасту благовещенец мог принимать участие в категории «ветераны» на дистанции три километра, однако ему удалось встать на старт 10 километров. Дистанцию он преодолел за 55 минут и 7 секунд, выполнив третий спортивный разряд.

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#спорт

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