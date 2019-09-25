Встреча человека с тигром в Хабаровском крае обернулась смертельным исходом для обоих

В Хабаровском крае произошла трагедия с участием тигра и человека, она обернулась смертельным исходом для обоих. Хищник погиб на месте. Человека госпитализировали, однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался в больнице.

Трагедия произошла в долине реки Сукпай в 37 км от одноименного посёлка в Хабаровском крае. После получения сигнала о происшествии на место отправились специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Службы охотничьего надзора Хабаровского края и специалисты Центра «Амурский тигр».

Пострадавшего в схватке с хищником человека доставили в больницу, однако медики, к сожалению, не смогли спасти ему жизнь. Тигр погиб на месте, его труп отправлен на экспертизу, которая поможет установить все обстоятельства произошедшей трагедии, сообщает Центр «Амурский тигр».

Как пишут «Вести-Приморье», в тот момент, когда хищник ел пойманную добычу, ему встретились два охотника.

«По предварительным данным, как установила группа экспертов, отец с сыном причалили к берегу на лодке, чтобы оценить урожай кедрового ореха. К сожалению, они оказались именно в том месте, где сидел тигр со своей добычей – косулей», – сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Известно, что причалившие охотники находились всего в 15 метрах от зверя, а когда они пробрались на берег через заросли высокой прибрежной травы, до тигра оставалось около 6 метров.

«По стечению обстоятельств, они вышли именно в том месте, где хищник ел косулю. Подробностей произошедшего мы не знаем, так как следов не осталось. На все вопросы должна ответить экспертиза. Предварительная версия такова: зверь совершил нападение на ближайшего к нему человека, в то время как второй охотник выстрелил в него из карабина», — пояснил Арамилев.

Как сообщает следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО, двое охотников отправились в тайгу 21 сентября. По предварительным данным, в лесу на одного из них напал тигр. 61-летний потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм 24 сентября скончался.

По факту смерти мужчины следственными органами СКР по Хабаровскому краю и ЕАО проводится доследственнная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.