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25сентября
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сегодня, 15:47 2

В Приморье после нападения медведя зоозащитнице ампутировали ногу

В Приморье после нападения медведя зоозащитнице ампутировали ногу
Фото: ussurmedia.ru

В муниципальном зоопарке Уссурийска произошло чрезвычайное происшествие. Утром в среду, 25 сентября, медведь напал на сотрудницу зоопарка – известную в городе зооактивистку.

По сообщению СМИ, пострадавшая принимала непосредственное участие в спасении медведей во время наводнения 2015 года. «Инцидент произошел утром, в 9:30 часов. Сотрудница зоопарка проводила инструктаж нового работника, близко подошла к клетке. Медведь нанес удар лапой, результат – открытый перелом и скальпированная травма», – прокомментировал произошедшее главный врач станции скорой помощи Александр Федейкин.

Вместе с тем, по другой информации, в результате нападения медведя женщина лишилась ноги. Медики были вынуждены ампутировать голень. Данную версию корреспонденту ИА UssurMedia подтвердили работники городского парка, в котором располагается зоопарк.

Информацию о трагедии подтвердили работники городского парка, в котором располагается зоопарк. По словам служащих, рано утром, когда они пришли на работу, на месте уже работали медики и полицейские. В настоящее время зоопарк не работает, на воротах повесили объявление о профилактических работах.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    22 минуты назад

    все правильно, на личном примере показала как делать ненадо

  • Страйкер

    Страйкер
    21 минута назад

    и вообще наличие мозга, это лишняя нагрузка на позвоночник

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