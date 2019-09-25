В Приамурье мужчина получил смертельные травмы на железной дороге, еще один – пострадал

За последние дни в Амурской области случились два происшествия на железной дороге. В обоих случаях грузовые поезда совершили наезды на мужчин. Один из них погиб.

«20 сентября в Свободненский ЛО (линейный отдел) поступило телефонное сообщение о том, что в 18:05 в парке станции Свободный смертельно травмирован неизвестный мужчина. Было установлено, что это гражданин 1988 года рождения, зарегистрирован в Амурской области», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Второй случай, отметили в ведомстве, произошел 23 сентября в 23:13 на перегоне Михайло-Чесноковская – Свободный. Пострадал мужчина 2001 года рождения, также проживающий в Амурской области. Его доставили в больницу Свободного с переломами голени, плеча и раной ноги. Предположительно, амурчанин был нетрезв.