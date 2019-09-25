В Амурской области за период борьбы с вирусом АЧС уничтожили пятую часть поголовья свиней

Фото: Амур.инфо

Последние случаи выявления вируса были обнаружены в середине сентября. АЧС зарегистрировали в селе Коврижка Константиновского района и в селе Корфово Тамбовского района.

«В данных населенных пунктах, на которые были наложены карантины, было проведено отчуждение свинопоголовья. На данный момент проводится заключительная дезинфекция с контролем качества через областную ветеринарную лабораторию», – рассказал Сергей Самохвалов.

В целом чрезвычайная ситуация охватила 5 районов Амурской области. Вирус был выявлен в 39 подворьях.

«Хотелось бы сказать, что очень много проб поступало в связи с обостренной ситуацией, и очень много проб было отрицательных. Если сравнивать, то порядка 700 проб поступило, и мы только 39 дворах выявили вирус», – пояснил глава управления.

О сроках снятия режима ЧС в регионе говорить пока рано. Специалисты ждут, когда ситуация стабилизируется. Также еще неизвестно, когда будет снят запрет на продажу свинины амурского происхождения. Как сообщало Амур.инфо, ранее было установлено происхождение вируса. На территорию Амурской области он пришел из Китая. При этом путей заноса очень много, объяснил Сергей Самохвалов. И сказать однозначно каким образом вирус проник в Приамурье – нельзя.

В частности, переносчиками АЧС могли стать вороны и даже люди, которые, к примеру, позавтракали бутербродами с колбасой.

«Неоднократно обсуждали ворон, которые улетают на день туда и возвращаются на ночь в Благовещенск. Можно допустить, что вороны садятся на тех же свалках и с пометом могут принести сюда. На ногах люди могут занести в свое подворье. Но речь не только о воронах. Мы проводим профилактическую разъяснительную работу с населением, что нельзя скармливать пищевые отходы, не прошедшие термическую обработку.

Возьмем Забайкальский край. У них сухопутная граница с КНР. При изъятии мясной продукции, отправляли ее в лабораторию, где был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. То есть мы понимаем, если в полной мере не прошла термическая обработка мясной продукции, той же колбасы, то вирус свое действие сохраняет в ней. И люди, допустим, позавтракали, остатки выбросили в помойное ведро и просто своим же свиньям скормили, то геном попал туда и все. Вот и происхождение элементарное. Путей заноса очень много. Можно и на себе принести его», – пояснил руководитель ведомства.

Также Сергей Владимирович рассказал, что крупные амурские предприятия, занимающиеся свиноводством планируют в ближайшее время пройти процедуру компартментализации.

«Есть такое понятие как компартментализация, это уровень защищенности данных предприятий. Если мы будем рассматривать нашу ситуацию, которая сегодня происходит на территории региона, то наши предприятия имеют низкую степень защищенности – первую из четырех. Но, тем не менее, мы проводили обследование и том году (это не связано с сегодняшними вспышками), выдано было предписание нашим сельхозтоваропроизводителям, чтобы они провели мероприятия для того, чтобы комиссия с участием наших инспекторов, инспекторов Россельхознадзора провели обследование на присвоение статуса выше – не ниже третьего. Они готовы и они понимают, что необходимо это делать. Планируют к концу года заявиться на присвоение этого статуса. У нас таких предприятий крупных три. Есть четвертое, которое подтягивается к ним. Это "Агро-сев" в Крестовоздвиженке – 11,5 тысяч голов, Агрофирма "Партизан" – где-то порядка 5,5 тысяч голов, ИП Аракелян – 2 тысячи.

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Что немаловажно с присвоением этого статуса данные предприятия в случае возникновения АЧС пользуются определенными бонусами. Если предприятие с третьим компартментом попало во вторую угрожаемую зону, то оно может работать в прежнем режиме – то есть производить убой, реализацию своей продукции. А если присвоение 4 степени компартмента – высшего уровня защищенности, то у нее есть привилегии при попадании в первую угрожаемую зону. И если происходит отчуждение, то оно (предприятие – Прим.ред.) остается целым», – объяснил Сергей Самохвалов.

В связи с АЧС в Амурской области изучали ситуацию в дикой фауне. Было изучено около 320 проб от диких кабанов. Все они отрицательные. Вирус АЧС выявлен не был.

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В первый раз вирус чумы на территории Амурской области был выявлен 7 августа на территории Благовещенского района. За период борьбы с заболеванием специалисты провели отчуждение порядка 12 с половиной тысяч свиней. Это примерно пятая часть поголовья. В регионе осталось около 41 тысячи животных.

«Правительством проведена и проводится глобальная работа. происходит в максимально короткие сроки выплата гражданам за отчужденный скот. Согласно документам, это 150 рублей за килограмм живого веса, я подчеркиваю, живого веса, а не куска мяса. Если мы переведем, то это вполне нормальная цена за отчужденный скот. Уже произведена выплата порядка 85 миллионов рублей. На сегодня мы отрабатываем пакеты документов, которые представлены после последних случаев и будем производить выплаты», – сказал Сергей Самохвалов.

Как предполагают в амурском управлении ветеринарии, вспышки АЧС могут возникать на территории региона и в дальнейшем.

«Мы полагаем так: если это заболевание зашло к нам, то какая-то периодичность возникновения его будет, (…) учитывая нашу границу, которая составляет 1 250 километров и, учитывая те факты, что на территории КНР уже на протяжении не одного года – многочисленные вспышки АЧС и наше близкое соседство, оно будет о себе напоминать», – подытожил руководитель ведомства.