Амурчане беспокоятся за жизнь медвежонка, которого держат в гараже

Неравнодушные амурчане бьют тревогу: они опасаются за жизнь медвежонка, которого держат в одном из гаражей города Райчихинска. По словам обратившейся в редакцию Амур.инфо женщины, косолапого содержат в плохих условиях и жестоко с ним обращаются.

Как рассказала амурчанка, медвежонку около двух лет, в Райчихинск его привезли весной этого года.

«Приехал работник цирка в отпуск к своим родителям и привез его с собой. Медвежонка привезли в нормальном состоянии, но уход за ним был плохой. Толком его не кормили, чеплашку вытащат отходов, у меня кот больше ест. На улицу не выводили ни разу. Я лично видела, как на него руку поднимали», – рассказала неравнодушная амурчанка.

В мессенджерах обеспокоенные судьбой медвежонка люди стали рассылать сообщения с просьбой обратить внимание на проблему и помочь.

«Уважаемые зоозащитники, пожалуйста, помогите спасти жизнь гималайскому медвежонку, который за свободу жизнь видел только издевательства, голод и побои. Медведь в плохом состоянии: очень истощен, сидит в клетке узкой, в гараже в полной темноте, и так с начала лета. В клетке сидит, где не может пошевелиться. Если раньше он рычал, то уже и рыков не подаёт. Об этом медведе знают многие, все охают и ахают, жалко, но толку. О нем знают и в полиции, летом с голоду он напал на хозяйку гаража и подрал ее. Пожалуйста, помогите спасти жизнь измученного животного, который наверное от такой жизни и ослеп. Пожалуйста помогите!», – говорится в сообщении.

Корреспондент Амур.инфо обратился за комментарием в амурское управление УМВД. Там пояснили, что по поводу жестокого обращения с животным сообщений в ведомство не поступало. По факту обращения СМИ специалист выехал на место с проверкой, но информация, как пояснили в управлении, не подтвердилась.

«Предварительно информация не подтверждается, если у граждан есть иная информация, пусть они обратятся в полицию, будет проведена проверка и будет приниматься решение», – сказали в полиции.

Там также подтвердили случай нападения медведя на одну из жительниц Райчихинска, о котором упоминала амурчанка, обеспокоенная судьбой медвежонка. В пресс-службе УМВД по Амурской области рассказали, что согласно заключению медицинской экспертизы, гражданке привлечен легкий вред здоровью. В настоящий момент проверка еще продолжается и по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Свою проверку провело областное управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Охотовед, осмотревший место содержания медведя и само животное, фактов жестокого обращения не обнаружил. Выяснилось, что на животное есть сертификат, подтверждающий право собственности, и ветеринарные документы.

«У них весь пакет документов на этого медведя есть, и специалист не увидел никаких прям чудовищных условий (содержания). По словам охотоведа, он в нормальных условиях. Как ему сказали, естественно, доказательств этому нет, медведь принадлежит цирку, его оставили на время гастролей. 15 октября цирк поедет обратно, через Райчихинск, и заберет его», – пояснили в охотуправлении.