Дедушку везли на полу: благовещенка недовольна работой частного «социального» такси

Жительница Благовещенска возмущена работой социального такси в городе. Семье, в которой дедушка лишился возможности ходить, постоянно приходится сталкиваться с проблемой перевозки инвалида в лечебное учреждение и обратно. Один раз пожилого мужчину, по словам его внучки, везли на полу обычного микроавтобуса.

Специализированная машина для перевозки инвалидов есть в комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта». Автомобиль очень востребован и бывает так, что на поездку образуется очередь. На помощь приходит частный предприниматель – владелец микроавтобуса. Горожанка сообщила, что он перевозил лежачего больного прямо на полу.

«Наш дедушка лишился возможности ходить. Когда нам впервые пришлось везти его домой до больницы, то столкнулись с тем, что сделать это непросто. Автомобиль "Доброты" расписан на долгое время вперед. Но нам получилось уехать в день выписки. Потом начался кошмар», – рассказывает внучка инвалида Виктория.

По словам девушки, через некоторое время их дедушку забрали на скорой помощи, и в тот же день отпустили домой. Возникли проблемы с доставкой. В «Доброте» машина оказалось несвободной. «Стоим мы в приемнике, дедушка уже есть хочет, устал, на нас врачи злобно смотрят, а мы не знаем, что делать. В итоге в "Доброте" нам дали номер частника, который занимается извозом таких пациентов. Стоит это 1 800 рублей, социальное такси же – 240 рублей. Ну, а выбирать не пришлось. Заказали», – продолжает Виктория.

Через два часа после вызова приехал обычный микроавтобус, в котором нет сидений сзади. «Там лежат колеса автомобильные, прямо на них кладут носилки. Передние сидения максимально придвинуты к лобовому стеклу, чтобы носилки вместились. Дедушку даже не пристегнули. Везли как будто это не человек. Я не осуждаю частника, меня волнует вопрос – почему в городе не хватает машин для таких перевозок? Судя по количеству заказов у этого частника, людям часто требуется подобная помощь, – говорит девушка. – В следующий раз, когда дедушку вновь нужно было забрать из больницы, в «Доброте» сказали, что их машина сломалась. Пришлось снова звонить частнику, он приехал только спустя четыре часа».

Владелец микроавтобуса пояснил, что на фото действительно его машина. «На полу я никого не вожу, человек перевозится на сиденье. Стараешься помочь людям, идешь навстречу… Ведь я не только довожу человека до адреса, но и помогаю подняться в квартиру. А люди разные бывают, например, недавно поднимали человека весом около 150 килограммов на носилках на пятый этаж», – говорит перевозчик. По его словам, скоро ему с завода доставят новый «Ларгус», оснащенный для перевозки инвалидов. На машину мужчина потратил почти миллион рублей.

Комментарий по поводу работы автомобиля для перевозки инвалидов в центре «Доброта» пообещали дать в министерстве социальной защиты населения Амурской области.