Дорогу к строящемуся детскому саду в Усть-Ивановке заасфальтируют

Фото: Правительство Амурской области

Дорогу к строящемуся детскому саду в селе Усть-Ивановка заасфальтируют. Такое решение принял глава области Василий Орлов в ходе проверки строительства дошкольного учреждения. Новый детски сад оборудуют пищеблоком, кружковыми и сенсорной комнатами, залом для музыкальных и физкультурных занятий, душевой, кабинетами и двумя лифтами. Условия будут созданы как для самых маленьких детей с 2 месяцев, так для 7-летних дошкольников.

Сейчас на объекте продолжается внутренняя отделка помещений, идут сантехнические работы, устанавливается вентиляция, проводят благоустройство территории, в частности, монтируют забор и детские павильоны для отдыха на открытом воздухе.

«Строительство детского сада идёт в соответствии с графиком. Готовность 82 %. Стоимость 144 миллиона рублей. Рассчитан на 120 детей. По плану, детский сад должен быть сдан в середине декабря. Приняли решение, что на следующий год необходимо предусмотреть средства на обеспыливание и асфальтирование улицы Новой, ведущей к детскому саду. Там и школа рядом находится», – сказал глава Приамурья Василий Орлов.

Строительство детского сада идёт в рамках национального проекта «Демография».

«Приступили к строительству весной. Планируем сдать точно в срок. Садик спроектирован по новым нормам, несмотря на то, что здание двухэтажное, имеется два лифта – один из пищеблока, второй общедоступный», – рассказал руководитель подрядной компании «Благовещенскстрой» Константин Зиновенко.

Детский сад спроектирован на шесть групп. Для создания комфортных условий для детей каждая возрастная группа детей будет размещаться в изолированных помещениях. Здание будет оборудовано пищеблоком, кабинетами, кружковыми и сенсорной комнатами, залом для музыкальных и физкультурных занятий, бытовыми помещениями, душевой и комнатой отдыха для персонала. На территории детсада будут разбиты цветники, клумбы, газоны и огород, появится живая изгородь из деревьев.

«Имеющийся детский сад в селе Усть-Ивановка расположен в непрофильном здании, оно приспособлено под дошкольное учреждение. Введение нового детского сада будет очень хорошим подарком как для 45 ребятишек, которые сейчас посещают ДОУ, так и для тех, которые сейчас стоят в очереди на ясли. Условия в новом здании будут созданы как для самых маленьких с 2 месяцев, так для 7-летних дошкольников», – рассказала министр образования и науки Светлана Яковлева.

По информации амурского правительства, в этом году в Амурской области уже заработал детский сад в городе Свободный. До декабря планируется сдать ещё три детских сада – в Усть-Ивановке, Благовещенске и Белогорске.